Ricetta schiaffoni fritti ripieni di ricotta, melanzane e pomodorini

cosacucino.myblog

(Di venerdì 14 dicembre 2018)diLadegliè tipica della nostra città. Ci sono diverse scuole di pensiero circa l’origine di questo nome. Secondo alcuni deriva dal greco antico (da “πας” (tutto) e “χειρ” (mano)), dai primi fondatori di Parthenope ed è ancora usato nella lingua italiana come “pacca”, ovvero uno schiaffo dato a mano aperta, senza intenzioni ostili.diTuttavia, l’origine più accreditata, e più logica forse, è che questa pasta chiamate anche paccheri, o appunto “”, deriva proprio dal napoletano per via del rumore che producono quando vengono rimescolati nella zuppiera piena di salsa. Poi c’è una spiegazione più “poetica“: alcuni attribuiscono la derivazione del nome alla bontà del formato che se ben condito stordisce il palato ...