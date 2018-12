Renato Zero a Napoli gusta una pizza Sorbillo con Mara Venier prima del ritorno in musica

Spunta una data per il ritorno di Renato Zero dopo Alt in Tour con le parole di Cercami : Il ritorno di Renato Zero sembra davvero imminente. L'artista è di recente tornato sulla sua pagina ufficiale con alcuni versi di Cercami, brano iconico della sua discografia con il quale ha deciso di anticipare quello che verrà nelle prossime settimane. Ospite di Mara Venier a Domenica In, l'artista aveva fatto sapere di essere pronto al rilascio di un nuovo cofanetto nel quale saranno inserite tutti i passaggi, dagli LP fino agli ultimi ...

Renato Zero presenta Alt in Tour ed elogia il suo pubblico : “I colleghi ci fanno i complimenti” : Renato Zero presenta Alt in Tour e spiega quale sia il segreto del suo lungo successo. L'artista romano è stato ospite del TG5 delle 13 del 4 dicembre, con l'intento di parlare del cofanetto che ha voluto dedicare al concerto al Mediolanum Forum di Assago del 7 gennaio 2017. Secondo Zero, la chiave dell'emozionalità riportata nel live dello spettacolo milanese risiederebbe nel suo pubblico, così affezionato e fedele ormai da oltre 50 anni: ...

Audio di Alt in tour di Renato Zero - il calore del pubblico amico è l’essenza di un’arte superiore dietro le apparenze : Alt in tour di Renato Zero arriva del tutto a sorpresa dopo lo spettacolo concepito per i 50 anni di carriera, Zerovskij, che ha portato anche sul grande schermo con un film concerto diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Il disco live arriva a qualche mese da quello di Zerovskij e racchiude tutte le emozioni del concerto che Renato Zero ha condotto al Mediolanum Forum di Assago il 7 gennaio 2017 dopo una serie di date già portate ...

Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

Renato Zero a Domenica In annuncia a sorpresa un’antologia del suo repertorio - dagli LP fino a oggi (video) : Renato Zero a Domenica In annuncia un nuovo progetto che dovrebbe vedere la luce nel mese di gennaio. L'artista romano è stato gradito ospite di Mara Venier, con la quale ha raccontato anche alcuni aneddoti della loro lunga amicizia. Il progetto, già anticipato dalle parole di Phil Palmer, si configura nel rilascio di un'antologia che conterrà l'intero repertorio di Renato Zero, anche se le modalità di pubblicazione non sono state ancora ...

Video di Renato Zero a Domenica In : “Con le mie paillettes ho vendicato mio padre” : Il momento più atteso è sicuramente quello di Renato Zero a Domenica In. I sorcini sono già in agitazione da ieri da quando Mara Venier ha postato foto e Video delle prove ma l’artista arriva in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Mara Venier annuncia che Renato Zero è in ritardo di qualche ora e ha dovuto rivoluzionato l’intera scaletta ma il suo arrivo porta tanti sorrisi in studio per la gioia di chi da casa ha avuto modo di ...

Domenica in - Renato Zero arriva con tre ore di ritardo (e Mara Venier anticipa l'ingresso di Vanessa Incontrada) : Renato Zero ha monopolizzato la puntata di Domenica In di Mara Venier appena andata in onda, soprattutto per le tre ore di ritardo del cantautore romano a causa di un errore dello stesso artista 68enne (la conduttrice ha anticipato l'ingresso in studio di Vanessa Incontrada).Una volta chiarito l'equivoco, ecco cosa ha detto l'interprete di Cercami a proposito della Zerofollia: Si tratta di un virus che può essere curato comprando i miei ...

Renato Zero a Domenica In confessa alla Venier : “Ho subito aggressioni” : Renato Zero in ritardo a Domenica In per l’intervista con Mara Venier Renato Zero ha rivoluzionato la puntata di Domenica In del 25 novembre. Ospite molto atteso da Mara Venier, il cantautore romano è arrivato negli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ con tre ore di ritardo rispetto a quanto concordato, costringendo gli autori e la stessa conduttrice ad anticipare le interviste ad Alessandra Martines, Vanessa Incontrada e Leonardo ...