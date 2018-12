Relax hot per Genie Bouchard | niente reggiseno a bordo piscina | i fan impazziscono!

sportfair

: Il trattamento Hot Stone usa le pietre calde per decontratturare la muscolatura, favorire il rilassamento pronfondo… - AlberoSacro : Il trattamento Hot Stone usa le pietre calde per decontratturare la muscolatura, favorire il rilassamento pronfondo… - miga_hot : RT @SCantautrice: Buonasera twitterini miei io relax e voi? -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ilhot di: la tennista canadese fa impazzire i fan con uno scatto hot nel quale è coperta solo da una canottiera striminzita Nonostante sia pieno inverno, ci pensaad alzare la temperatura! La bella tennista canadese si sta godendo qualche settimana didurante l’offseason, prima di lavorare seriamente per l’inizio della nuova stagione. Mentre il Natale si avvicina, il profilo Instagram dellaè pieno di foto con paesaggi esotici che richiamano a ben altri climi, tanto che la tennista può permettersi di lasciare scoperto qualche centimetro di pelle in più del solito. La foto postata a,coperta da una canottiera striminzita e senza, ha mandato i fan in tilt!L'articolohot per, i fanGALLERY sembra essere il ...