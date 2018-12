Reddito di Cittadinanza | Giorgetti | “M5s purtroppo ha vinto al Sud promettendolo Ma c’è

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché gli elettori vogliono il Reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Pensioni Quota 100 - Reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Di Maio e la Manovra : aumento delle pensioni minime e Reddito di cittadinanza confermati : Il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato che la Manovra andrà avanti e che le misure fondamentali resteranno. Su Facebook il leader pentastellato ha aggiunto che si tratta solo di decimali, ma le cose non cambieranno nella sostanza, riferendosi al Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Ha confermato il blocco dell'aumento dell'Iva, che avrebbe leso i consumi, e l'aumento delle pensioni minime. Il vicepremier ha ribadito che la Legge Fornero ...

Pensioni anticipate con Quota 100 e Reddito di cittadinanza : per l'UE mancano 4 miliardi : I tempi per chiudere la trattativa tra Italia e Bruxelles diventano sempre più stretti, ma la distanza tra le parti sembra ancora lontana dall'essere colmata definitivamente. A dividere i due schieramenti, dopo l'offerta messa sul tavolo dall'esecutivo per un rapporto tra deficit e pil al 2.04%, sarebbe ancora una volta lo sforzo di intervento sui costi. Dal Bel Paese si parla di un piano sufficiente a centrare gli obiettivi di tenuta del ...

Reddito di cittadinanza - l'assegno potrebbe andare solamente a chi ha un'utilitaria : Si torna a parlare di Reddito di cittadinanza e delle regole per accedervi. Gli ultimi incontri in Europa tra Conte e Juncker hanno delineato sostanzialmente il dietro front del governo italiano sul deficit al 2,4%, ora portato al 2,04%. Sebbene si tratti di "numeri" come dice Salvini, nella sostanza si parla di alcuni miliardi di euro in meno da poter utilizzare nella prossima manovra economica. Il Reddito di cittadinanza sicuramente ne ...

Reddito di cittadinanza - se sei proprietario di auto lo ottieni solo se hai una Panda : Spunta l'ipotesi di introdurre il possesso di un veicolo che non superi gli 80 cavalli fiscali tra i paletti previsti per accedere al Reddito di cittadinanza. In pratica parliamo di un'utilitaria del livello di una Panda. Ma il governo ribadisce che non ci sarà alcun restringimento della platea prevista, ovvero 5 milioni di beneficiari della misura.

Il Reddito di cittadinanza sarà poco più di quello di inclusione? : Manca ha aggiunto che la valutazione politica dell'ex segretario resta corretta: considerato infatti che ancora non si sa quando entrerà in vigore il reddito di cittadinanza, né quanto sarà ...

La serietà che servirebbe : quota 100 e Reddito di cittadinanza non sono scelte eque : Ha dell'incredibile che si stia discutendo di una manovra, già approvata alla Camera e sicuramente diversa da quella finale, senza il cuore della proposta gialloverde: quota 100 e reddito di cittadinanza. Perché nel frattempo è in corso la trattativa con Bruxelles sui numeri della manovra per evitare la procedura d'infrazione.Si tratta di un paradosso che mette in mostra l'incapacità "dolosa" di chi oggi è al ...

Reddito di cittadinanza - secondo M5S solo il 90% dei beneficiari lo richiederà : Nella valutazione tecnica allegata al provvedimento del Reddito di cittadinanza - che ancora non è stato reso pubblico - il governo ha inserito una sorta di aggiustamento statistico del 10% che di fatto va a ridurre la platea effettiva e di conseguenza l'impatto economico della misura. La platea potenziale conta sempre oltre 5 milioni di individui, ma l'esecutivo prevede che solo il 90% chiederà effettivamente il Reddito.

Reddito di cittadinanza aperto anche ai residenti in Italia da almeno 10 anni : Del cosiddetto Reddito di cittadinanza si parla ormai in tutte le trasmissioni televisive, giornali, notiziari nazionali e locali. Il Movimento 5 Stelle ha fatto di questo provvedimento, presente nella nuova Legge di Bilancio, il suo cavallo di battaglia. Si è detto molto sulla copertura finanziaria, a chi spetta, quali sono i requisiti e soprattutto quando e come entrerà in vigore. Ricapitoliamo come dovrebbe o potrebbe funzionare in base alle ...

Deficit / Pil al 2 - 04% - quota 100 pensioni e Reddito di cittadinanza sono a rischio? : La proposta del Presidente del Consiglio alla Commissione Europea comporta la riduzione del rapporto Deficit / Pil al 2,04% per il 2019, rispetto al 2,4% della "manovra del popolo". Conte è sicuro che i nuovi saldi non metteranno in pericolo l'attuazione di reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero, ma la partita con la Commissione è tutt'altro che chiusa.