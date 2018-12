Rai | Di Maio | C' è un caso Fazio | serve buonsenso in stipendi E il conduttore

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio. In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Rai - Di Maio : “Foa? Giornalista molto valido. Dispiace che abbiamo regalato a concorrenza Giletti - Giannini e Porro” : “Mi sento di rassicurare i giornalisti della Rai in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche. Anzi, io penso che i giornalisti Rai siano il primo presidio per quanto riguarda il contraddittorio in ogni dibattito”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sulle sue ...

Rai - Di Maio : “Esiste un caso Fazio. Bisogna affrontare tema delle retribuzioni. Serve buon senso” : “Se c’è un caso Fazio in Rai? Certo”. Luigi Di Maio, sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema già più volte discusso del compenso del conduttore tv: “Auspico che il prima possibile si possa ricostruire un po’ di buonsenso rispetto alle retribuzioni, ma ovviamente – aggiunge il ministro Di Maio – non sta a me affrontare questa questione, ...

Di Maio : "Compensi Rai? Esiste un caso Fazio" : Roma, 14 dic., AdnKronos, - "Certo che c'è un caso Fazio in Rai e spero che l'azienda avvii presto un'azione sul tema delle retribuzioni e delle società di produzione esterne. Questo tema fa parte ...

Stipendi Rai - Di Maio attacca Fazio : 'Più buonsenso sulle retribuzioni' : Fabio Fazio non può certo essere considerato un conduttore televisivo che risiede nelle grazie del governo. Più volte è diventato bersaglio delle parole di Salvini che, proprio ultimamente, ha dichiarato che mai andrebbe ospite nella sua trasmissione che, se fosse per la sua informazione, oggi il Pd sarebbe al 97%. Per la prima volta da esprimersi sul personaggio televisivo, al timone della trasmissione televisiva "Che tempo che fa" in onda ...

Rai - Di Maio : "Momento di modernizzarla" : 14.28 "Penso che sia arrivato il momento per cambiare questo Paese e la Rai, che ne è una articolazione fondamentale". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Econimico,Di Maio, durante un'audizione in commissione di Vigilanza Rai. "Come ministero non ci tiriamo indietro di fronte alla sfida di modernizzare il servizio pubblico di qualità", ha affermato, aggiungendo che "il servizio pubblico deve saper guardare a modelli stranieri più virtuosi ...

Rai - Di Maio : "C'è un caso Fazio - sulle retribuzioni prevalga il buon senso" : "C'è un caso Fazio in Rai e spero che si possa affrontare presto per quanto riguarda il tema della retribuzione e delle ingegnerie delle case di produzione". Luigi Di Maio interviene e afferma: "C'è un piano della precedente governance valido fino a marzo, ma speriamo che presto possa prevalere il buon senso sulle retribuzioni".Per il ministro dello Sviluppo economico bisogna pensare, per il futuro, all'abbassamento del canone: ...

Pomigliano - casa Di Maio sotto assedio : gli opeRai si incatenano : Il benzinaio della Totalerg di via Abate Felice Toscano ci ha fatto l'abitudine. La palazzina di tre piani della famiglia Di Maio è proprio a pochi metri e, tra giornalisti, curiosi, manifestanti che ...

Luigi Di Maio - paura nella notte sotto casa sua a Pomigliano : opeRai minacciano di darsi fuoco : Con tutta la pubblicità che ha avuto nei giorni delle polemiche sul padre Antonio, la casa del vicepremer Luigi Di Maio a Pomigliano è diventata ancor più che prima un facile bersaglio: nella notte, ...

Pomigliano - paura a casa Di Maio : opeRai minacciano di darsi fuoco nella notte : Pomigliano - paura a casa del vicepremier Luigi Di Maio. Poco prima della mezzanotte un gruppo di operai si è recato davanti al portone della palazzina in cui abita il ministro del Lavoro e dello ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbRaio quota 100 per le pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Manovra - Di Maio : a febbRaio quota 100 - a marzo reddito cittadinanza : Roma, 6 dic., askanews, - 'A febbraio la pensione minima sarà alzata a 780 euro a tutti i pensionati in difficoltà, le pensioni di invalidità a 780 per tutti i disabili in difficoltà, a febbraio parte ...

Rai - Salvini-Di Maio alle prese con ultime nomine : Da Rai pubblicità a Rai Cinema. Alla maggioranza gialloverde mancano all'appello ancora delle caselle importanti per completare il risiko Rai . Al momento del via libera a Marcello Foa per la guida di ...

Quiescenza - Quota 104 di Brambilla smentita da Salvini - Di Maio : 'Q100 da febbRaio/marzo' : Le ultime novità sulle pensioni anticipate giungono dal consigliere previdenziale della Lega Alberto Brambilla che fa una nuova proposta al Governo relativa alla Quota 100. L’unica che potrebbe essere sostenibile mantenendo il patto con l’elettorato. Secondo questa ipotesi, l’uscita anticipata con Quota 100 sarebbe confermata (62 anni di età + 38 di contributi), ma potranno accedervi dal 2019 solo quanti avranno maturato i requisiti da almeno 2 ...