Ragusa - lavori di manutenzione nei campi di bocce : Affidati alcuni interventi di manutenzione in impianti sportivi a Ragusa. Sistema di drenaggio per preservare la pavimentazione dei campi di bocce

Ragusa - lavori di manutenzione immobili comunali : immobili comunali ricadenti in centro storico di Ragusa, aggiudicati i lavori di manutenzione per un importo pari a circa 25 mila euro

Ragusa - 40 mila euro per lavori cabina elettrica : Il Comune di Ragusa annuncia che è stato affidato l'intervento per la messa in sicurezza della cabina elettrica di contrada Lusia per 40 mila euro

Ragusa - lavori di messa in sicurezza in due scuole : lavori per la messa in sicurezza del prospetto della Scuola Quasimodo di Ragusa e per la copertura della palestra della Scuola San Giacomo

Lavori nuovo Ospedale di Ragusa : ventisei indagati : La Guardia di Finanza di Ragusa ha notificato in queste ore gli avvisi di conclusione di indagini emessi dalla Procura della Repubblica di Ragusa a carico di 26 persone nell'ambito di una indagine ...

Piove al Classico di Ragusa : necessari lavori di somma urgenza : Infiltrazioni di acqua nelle aule del liceo Classico e della media Fermi di Ragusa hanno reso necessari lavori urgenti. La spesa sarà ripartita a metà

Ragusa - passaggio al livello di via Paestum : chiuso per lavori : L'8 e il 9 novembre il passaggio di via Paestum sarà chiuso al traffico per lavori a cura di RFI. Ecco gli orari di chiusura nei rispettivi giorni.