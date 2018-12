Questa l' abbiamo persa La dolorosa presa di coscienza degli euroscettici

Golden State in difficoltà : 'Questa è la vera NBA - abbiamo vissuto un sogno per anni' : Dopo tre sconfitte consecutive, la quarta nelle ultime cinque partite, possiamo dirlo: i Golden State Warriors stanno attraversando il peggior periodo mai vissuto in regular season nell'era Steve Kerr ...

Davide Ancelotti : «Insieme abbiamo fatto la differenza e Questa è la nostra forza» : Davide Ancelotti parla al termine di Genoa-Napoli ai microfoni di Sky sostituendo il padre: Come mai tu al posto di papà? «Perché si è incluso anche lui nel turnover (ride)» Una partita di svolta «Più che una svolta è un’altra tappa del percorso di crescita. Oggi era una tappa particolare per il loro gioco e per il tempo metereologico e penso che abbiamo fatto la differenza perché quando siamo tornati in campo dall’intervallo abbia ...