optimaitalia

: Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna: info e prezzi dei biglietti in prevendita… - OptiMagazine : Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna: info e prezzi dei biglietti in prevendita… - TheFrontRowIt : La band russa #pussyriot per la prima volta in Italia! - SaladDays_it : PUSSY RIOT PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA | Salad Days Magazine -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)I concerti dinelsono finalmente ufficiali. Il collettivo punk sarà nel nostro paese per dueche terranno nel mese di febbraio e che porteranno nelle città di.I biglietti per i concerti sono disponibili dalle 10 di lunedì 17 dicembre e congià stabiliti. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con un proprio documento d'identità valido e una copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare delega sottoscritta dal delegante e dal delegato con un documento valido messo a disposizione da entrambe le parti. Qui di seguito, tutti i dettagli per partecipare ai concerti diin. Mercoledì 13 ...