Pusher arrestati a Pisa | Salvini | Sono già liberi | leggi da cambiare

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Una ventina di spacciatori, un punto scommesse in centro achiuso per quindici giorni, stupefacenti pronta per essere venduti sequestrati dalla polizia. È il bilancio di una operazione antidroga della squadra mobile coordinata dalla Procura della Repubblica di. A finire in carceredi diverse nazionalità: nordafricani, senegalesi, gambiani e perfino un israeliano e un thailandese. Il vasto traffico di droga era concentrato soprattutto nella zona fra la stazione ferroviaria die corso Italia, la principale passeggiata pedonale della città. Il punto scommesse di via Gramsci, vicino alla stazione ferroviaria, è stato chiuso per 15 giorni in quanto - all"insaputa dei gestori - era divenuto un punto di aggregazione per spacciatori e consmatori di droga.E proprio su questa operazione è intervenuto il ministro degli Interni, Matteomettendo però in luce ...