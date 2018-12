Probabili Formazioni Tottenham vs Burnley, Premier League 15-12-2018

lanotiziasportiva

: - CalcioNapoli24 : - bottadiculoit : Le Probabili Formazioni della 16ª Giornata di Serie B - FootballScoreIT : Juve col dubbio Cancelo Inter, Vecino ancora out -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ledi/2019, Ore 16.00: Spurs con l’undici titolare; Clarets con il dubbio GudmundssonIl sabato valevole per la 17^Giornata divede andare in scena al Wembley Stadium il match tra i padroni di casa dele ilCome arrivanoe Burnely?Gli Spurs arrivano con il morale alle stelle dopo il pareggio contro il Barcellona nell’ultimo match della UEFA Champions, che gli ha permesso di ottenere la qualificazione agli Ottavi di Finale a discapito dell’Inter. Gli uomini di Pochettino arrivano anche da due vittorie consecutive inche li hanno rilanciati in classifica, trovandosi ora in 3^posizione. Il tecnico argentino dovrebbe ripresentare lo stesso undici visto contro i Blaugrana, con Dele Alli, Son e Eriksen alle spalle dell’unica punta ...