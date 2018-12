Probabili formazioni 16^ giornata | Allegri perde Cancelo | Mazzarri pensa a Zaza

Torino-Juventus - le Probabili formazioni : Allegri rilancia Perin - Mazzari al completo : TORINO JUVENTUS probabili formazioni – “Attraversarono Piazza Vittorio, sterminata nelle ombre della sera. Già parlavano di football. Emilio, naturalmente, era per la Juventus, la squadra dei gentlemen, dei pionieri dell’industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo: dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente era per il Toro, la squadra degli operai, degli […] L'articolo Torino-Juventus, ...

Serie A - le Probabili formazioni di Inter-Udinese - 15/12/2018 : Serie A 16a giornata, l’analisi e le probabili formazioni di Inter-Udinese, 15 dicembreIl campionato per scordare l’amara eliminazione dalla Champions e la conseguente ‘retrocessione’ in Europa League. Spalletti ed i suoi ragazzi hanno bisogno di questo, di ripartire, per mantenersi tra le prime tre posizioni della classifica.Ma dei tre punti ha un bisogno disperato anche l’Udinese, appena due punti sopra la zona salvezza e con un gioco, ...

Probabili formazioni Dijon-Psg - Ligue 1 15-12-2018 : Probabili formazioni Dijon-Psg 15 dicembre: match della 18 esima giornata della Ligue 1.Reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions League nel difficile gruppo C, che prevedeva la presenza di Liverpool e Napoli, il PSG si rituffa sul campionato con l’obiettivo di tornare ai 3 punti in palio. I parigini guidano la classifica della Ligue 1 con 44 punti all’attivo, e sono imbattuti nelle ultime 5 giornate di campionato, ma vengono ...

Diretta Foggia-Cremonese - Probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : FOGGIA - Stasera alle 21 Foggia e Cremonese si affrontano allo Zaccheria per l'anticipo della sedicesima giornata di campionato. Sulla panchina dei rossoneri, il tecnico della Primavera, Gaetano ...

Tutte le Probabili formazioni della sedicesima giornata di Serie A : Grazie al prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport, potete sempre sapere le ultime dai campi d'allenamento e dalle varie conferenze stampa dove gli allenatori fanno il punto su infortunati e ...

Probabili formazioni Serie B - 16^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – L’anticipo di stasera tra Foggia e Cremonese alza il sipario sul sedicesimo turno del campionato cadetto. Domani sono in programma quattro partite: spicca l’incontro del Barbera tra la capolista Palermo e il Livorno, fanalino di coda a 9 punti. Domenica, il Carpi ospiterà la Salernitana, reduce dalla pesante sconfitta interna col Brescia, il Crotone affronterà l’ex tecnico Zenga ...

Probabili formazioni Serie A - 16^ giornata : ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A – Inter-Udinese (18:00) di domani darà il via al sedicesimo turno del massimo campionato italiano. Sempre domani (20:30) andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. Il menù della domenica offre Cagliari-Napoli e Roma-Genoa, match che potrebbe decidere il destino del tecnico giallorosso Di Francesco. Nel monday night, si affronteranno Atalanta e Lazio, poi martedì Bologna-Milan chiuderà il ...

Probabili formazioni Tottenham vs Burnley - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Burnley, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Spurs con l’undici titolare; Clarets con il dubbio GudmundssonIl sabato valevole per la 17^Giornata di Premier League vede andare in scena al Wembley Stadium il match tra i padroni di casa del Tottenham e il Burnley.Come arrivano Tottenham e Burnely?Gli Spurs arrivano con il morale alle stelle dopo il pareggio contro il Barcellona nell’ultimo match ...

Probabili formazioni Manchester City vs Everton - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Everton, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Continua il problema infortuni nei Cityzens; Toffees con l’undici titolareLa 17^giornata di Premier League si apre sabato all’ora di pranzo con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Everton.Come arrivano Manchester e Everton?I Cityzens arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno di UEFA ...

Probabili formazioni 16^ giornata : Allegri con Bernardeschi - Mazzarri punta su Belotti : Probabili formazioni 16a giornata – Sarà un’altra giornata per cuori forti e in versione extralarge, si gioca dal sabato al martedì, quella che vivremo nel fine settimana. Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d’Italia Juventus-Inter e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee in scena un altro derby, il derby della […] L'articolo Probabili formazioni 16^ giornata: Allegri con Bernardeschi, Mazzarri punta ...

Serie A - le Probabili formazioni della sedicesima giornata : Dopo l'ultima giornata dei gironi di Champions ed Europa League, il 16ª turno di Serie A si apre sabato con Inter e Juve subito in campo: alle 18 i nerazzurri ospitano l'Udinese, mentre alle 20.30 i ...

Europa League - Lazio-Eintracht diretta LIVE : le Probabili formazioni : Nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League, la Lazio – già qualificata – incontrerà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, matematicamente primi in classifica. Sarà un test utile per Simone Inzaghi, che vorrà risposte dai giocatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione e da quelli che non hanno reso secondo le aspettative. Nel tradizionale 3-5-2 del tecnico biancoceleste, tra i pali si ...

Probabili FORMAZIONI/ Olympiacos Milan : il duello Guerrero vs Zapata sarà determinante? - Europa League - : Probabii FORMAZIONI Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Europa League - Olympiacos-Milan : le Probabili formazioni : Nell’inferno del Karaiskakis, il Milan di Gattuso cerca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. La classifica sorride ai rossoneri, che devono evitare di perdere con due o più gol di scarto. Partono favoriti, quindi, i rossoneri stasera probabilmente in campo col 4-4-2. Davanti a Reina, il portiere di coppa, la linea difensiva composta da Calabria, Abate, Zapata e Rodriguez. In mezzo, Castillejo potrebbe sostituire il ...