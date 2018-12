Presunto nuovo amore per Damante | l' ex tronista fotografato con Chiara Biasi

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sono stati fotografati insieme, mentre conversavano fuori da una discoteca milanese in cui si erano recati in occasione del party organizzato da Elisabetta Franchi. Così Andreae la nota fashion bloggersono finiti nel mirino mediatico per unflirt, costruito ad hoc da fan e riviste scandalistiche in seguito alla pubblicazione degli scatti che li ritraggono insieme, in cui però – è bene precisarlo – non appaiono in atteggiamenti intimi o compromettenti.Potrebbe trattarsi dunque di una semplice amicizia ma a far nascere il sospetto di una relazione è stato il comportamento dei diretti interessati, che su Instagram hanno prontamente rimosso i tag dalla foto....