Ponte Morandi / Cerchiai e Castellucci lasciano. Autostrade fa ricorso senza istanza di sospensiva

ilnapolista

: 'Volete rifare il Ponte Morandi in un anno e non fate un impianto di compostaggio in 2 anni e mezzo'… - PiazzapulitaLA7 : 'Volete rifare il Ponte Morandi in un anno e non fate un impianto di compostaggio in 2 anni e mezzo'… - SkyTG24 : Ponte Morandi, Autostrade annuncia ricorso contro dl #Genova - fattoquotidiano : Ponte Morandi, Autostrade fa ricorso contro il Decreto Genova: “Ma non bloccheremo i lavori di ricostruzione” -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Nel corso del cda di ieri, anche il presidente diper l’Italia, Fabio, dopo l’analogo annuncio di qualche settimana fa dell’ad Giovanni, ha annunciato la propria volontà di dimettersi.L’addio dei manager Il Sole 24 Ore scrive che l’uscita dei due manager sarà simultanea: la tempistica non è ancora stata definita, “ma certamente l’addio si concretizzerà molto prima della scadenza naturale del prossimo aprile”.Entrambi i manager hanno giustificato la scelta legandola ai crescenti impegni in Atlantia dopo l’acquisizione di Albertis, “difficile però non collegare la mossa, almeno parzialmente, anche con quanto accaduto il 14 agosto con il crollo del viadotto Polcevera”, scrive il quotidiano.facontro il decreto Genova Nel cda, scrive sempre Il Sole, la società ha anche deciso di farecontro il decreto di nomina del ...