Ponte Morandi | Bucci | aperto stasera cantiere per demolizione

Genova - demolizione Ponte Morandi assegnata a cinque aziende : Partirà a breve la demolizione di quel che resta del ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il commissario straordinario, e sindaco della città, Marco Bucci tra lunedì 17 e martedì 18 dicembre firmerà il decreto di affidamento dell'appalto pubblico. I lavori saranno affidati a un gruppo di 5 aziende: Fagioli S.p.A, Fratelli Omini S.p.A, Vernazza Autogru S.R.L., Ipe ...

Ponte Morandi 4 mesi dopo. “La parte che manca” - le tavole di Giacopetti : “Il progresso sopra - le persone sotto” : A quattro mesi dalla tragedia del Ponte Morandi c’è una parte di città che, più delle altre, sente il peso del crollo. La sensazione comune, per le strade dei quartieri popolari tra Sampierdarena e la Val Polcevera che hanno visto crescere generazioni “all’ombra del Ponte“, è quella dell’ennesimo tradimento, subito da una zona della città da sempre sacrificata ai grandi “vettori economici”. Così questa parte della città ...

Ponte Morandi : domani via a primo cantiere per demolizione ponte : Genova – domani apre il primo cantiere per iniziare i lavori di demolizione del ponte Morandi, a seguito del crollo del 14 agosto. Appuntamento alle 11.30 per l’inagurazione dei lavori che partiranno nella ‘zona rossa’, a cui saranno presenti il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova, Marco Bucci, e il commissario straordinario ...

Ponte Morandi - attesa per il nome di chi lo costruirà : Intanto domani inizia la demolizione. Nuovi dettagli sulla perizia dei laboratori svizzeri a svantaggio degli indagati. Autostrade per l'Italia chiude risarcimenti milionari per alcuni dei familiari ...

La conferma dopo le analisi sui resti del Ponte Morandi : i tiranti erano usurati : I risultati delle analisi su 17 resti del Ponte Morandi confermerebbero lo stato di ammaloramento della struttura. E' quanto emerge da una prima sommaria lettura dello studio effettuato dal ...

Ponte Morandi : quattro mesi dopo è ancora tutto fermo : Il 15 dicembre, 'giorno più giorno meno', era la data auspicata dal sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci, per iniziare la demolizione di quel che resta del Ponte Morandi, ...

Perché restaurare il Ponte Morandi è meglio che abbatterlo : Sono trascorsi quasi quattro mesi dal crollo del ponte Morandi. Il comitato di esperti istituito dal ministero dei Trasporti per stabilire le cause e le responsabilità del crollo non è giunto a "...

Ponte Morandi / Cerchiai e Castellucci lasciano. Autostrade fa ricorso senza istanza di sospensiva : Nel corso del cda di ieri, anche il presidente di Autostrade per l’Italia, Fabio Cerchiai, dopo l’analogo annuncio di qualche settimana fa dell’ad Giovanni Castellucci, ha annunciato la propria volontà di dimettersi. L’addio dei manager Il Sole 24 Ore scrive che l’uscita dei due manager sarà simultanea: la tempistica non è ancora stata definita, “ma certamente l’addio si concretizzerà molto prima della scadenza naturale del prossimo ...

Ponte Morandi - Autostrade annuncia ricorso contro dl Genova : Ponte Morandi, Autostrade annuncia ricorso contro dl Genova Via libera del cda che contesta la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione e di alcuni decreti emessi dal Commissario stesso. In una nota si precisa che non si vogliono in alcun modo determinare “ritardi o ostacoli alla ricostruzione” del ...

Ponte Morandi - in arrivo 300 nuove assunzioni. Toti : “Passo avanti per Genova” : Oggi la firma sul decreto che consente di assumere nuovo personale per Comune e Regione che servirà a far fronte alle necessità conseguenti all’evento del crollo del Ponte . "Più vigili, più operatori per la pulizia e più tecnici" spiega il governatore.Continua a leggere

Ponte Morandi : ecco il piano di demolizione. Ma il giudice ordina di allungare i tempi : Un sistema di gigantesche gru e strutture in acciaio per scaricare il peso del viadotto dai sostegni esistenti. E poi, in 8 – 10 passaggi, il “taglio” dei segmenti di strada rimasti in piedi che le stesse gru potranno adagiare al suolo. Il piano di demolizione del Ponte Morandi, il cui crollo parziale ha ucciso 43 persone il 14 agosto scorso, è sta...