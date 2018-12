Pericolo di fuga | ordinato l' arresto dell' ex terrorista Cesare Battisti

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) "deve essere arrestato per evitare ildiin vista di un'eventuale estradizione". Il nuovo corso voluto da Jair Bolsonaro ha avuto conseguenze immediate sulla vicenda'exdei Pac. A ordinarne l', con un provvedimento immediatamente esecutivo, è stato un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, Luis Fux. Che ha invece chiesto una decisione collegiale (pur definendosi favorevole) sulla possibilità che un capo di Stato annulli la decisione di un suo predecessore sulla concessione'estradizione.Formalmente, il giudice Luis Fux ha revocato una misura a favore di, che lui stesso aveva concesso nell'ottobre'anno scorso. Lo ha fatto su richiestaa Procuratrice Generale, Raquel Dodge, per "evitare il rischio die assicurare una eventuale estradizione", secondo un comunicato diffuso ...