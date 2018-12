Perché il Team Sky ha annunciato l' addio al ciclismo

agi

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sembrava la casa “Leader”, l’avversaria misteriosa e ideale del mitico Michel Vaillant dei fumetti. Era assolutamente perfetta in tutti i particolari, dotata del meglio di tutto, a cominciare dagli atleti, con investimenti massimi (solo quest’anno ha investito 40 milioni di euro) e massime ambizioni, come trasformare la Gran Bretagna in un paese di ciclisti, ma anche con qualche macchia nera, come le esenzioni terapeutiche e i medicinali recapitati all’asso Wiggins. Però, dopo dieci anni di successi che culmineranno a fine stagione nei Mondiali del Yorkshire, il Team Sky lascia ile nel 2020 scomparirà. James Murdoch deve rinfoderare la sua passione: la società di papà Rupert è stata acquisita dalla Comcast, il massimo operatore della tv via cavo Usa.L’del colosso Sky non è però ...