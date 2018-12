Per la prima volta possiamo sentire il suono del vento su Marte

A Massa Marittima la prima stagione teatrale totalmente accessibile anche a Persone con disabilità : Gli spettacoli andranno in scena in una location particolare come l'ex Convento delle Clarisse a Massa Marittima e il pubblico potrà essere presente in sala ma potrà seguire da tutta Italia gli ...

Rugby – Le Zebre ospitano l’Enisei-STM : Biagi capitano e prima da titolare Per Renton : Biagi capitano e prima da titolare per Renton nelle Zebre che affronteranno l’Enisei-STM al Lanfranchi Le Zebre ospiteranno, per la prima volta a Parma, l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnoyarsk, gara valevole per la quarta giornata della European Challenge Cup. Sabato scorso, nella partita di andata giocata a Sochi, Castello e compagni hanno trovato un’importante vittoria per 31-14, ottenendo 5 punti e ...

Il Segreto - nuova programmazione Per il Natale : il 25 in onda in prima serata : Tra pochi giorni si festeggerà il Santo Natale e come ogni anno il palinsesto Mediaset subirà delle variazioni. Alcuni programmi verranno spostati, altri sospesi ed altri cambieranno di orario. Ecco allora nel dettaglio le sorti de Il Segreto, di Una vita, di Beautiful ed Amici. Prgrammazione Mediaset, i primi cambiamenti Sabato 22 dicembre Amici, il programma condotto dalla De Filippi, non andrà in onda. Ci sarà spazio, quindi, per una nuova ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katarina Althaus prima nelle qualificazioni - Malsiner e Rungalddier suPerano il taglio : Comincia con le qualificazioni dal trampolino HS90 di Premanon, in Francia, il weekend della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La serie di salti ha visto impegnate 59 atlete, anche se ne erano previste 61: la svedese Frida Westman non ha saltato, mentre la ceca Stepanka Ptackova è stata squalificata per un problema con i vestiti. A chiudere al primo posto questa sessione di qualificazioni è Katharina Althaus: la tedesca, ...

Emery Smith rivela la sua identità Per la prima volta e parla di 3000 autopsie fatte su corpi alieni : Emery Smith rivela la sua identità per la prima volta e parla di 3000 autopsie fatte su corpi alieni Se avete problemi nel credere ad altre forme di vita presenti nello spazio tenetevi forte, perchè Emery Smith, un informatore che fino adesso era rimasto anonimo per moltissimi anni rivela la sua identità per la prima volta racconta una storia che per molti potrebbe sembrare un film da Fantascienza. Secondo quanto raccontato da Emery Smith lo ...

Fiat 500 esposta Per la prima volta al Moma di New York : La 500 sarà per la prima volta esposta al pubblico al Moma di New York, all'interno della mostra 'The Value of Good Design' che si svolgerà dal 10 febbraio al 27 maggio 2019. Il modello è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. Tra il 1957 e il 1975 sono stati realizzati in totale più di quattro milioni di esemplari."La 500 è un'icona di stile italiano mai passata di moda ...

La navetta SpaceShipTwo Virgin Galactic ha raggiunto Per la prima volta lo spazio : La navetta SpaceShipTwo della Virgin Galactic ha raggiunto per la prima volta lo spazio, o perlomeno l’altezza minima considerata come tale. Il Vss Unity suborbital spaceliner della Virgin ha infatti raggiunto l’altitudine massima di 82,7 chilometri durante un volo di prova a razzo nel deserto del Mojave della California. Gli 80 km di altezza sono il confine al quale la Nasa e l’aeronautica degli Stati Uniti fa riferimento per il conferimento ...

X Factor - trionfa Anastasio : la prima volta di un rapPer : Alla fine è andata come doveva andare. A differenza degli ultimi due anni, a vincere la dodicesima edizione di X Factor , al termine di una puntata poco emozionante e senza sorprese, è il grande ...

La Sicilia prima in Italia Per l'approvazione dei bandi tipo : Dissesto finanziario, ad Aragona si insedia la commissione straordinaria di liquidazione 3 La Sicilia prima in Italia per l'approvazione dei bandi tipo 4 Agrigento amante delle due ruote, in aumento ...

Veneto prima regione Per valore Dop e Igp : Roma, 13 dic., AdnKronos, - Le analisi territoriali sugli impatti economici per provincia italiana dei prodotti DOP IGP mostrano un comparto che coinvolge capillarmente tutto il Paese anche se è forte ...

Arriva Gossip Girl su Netflix da gennaio - dalla prima alla sesta e ultima stagione Per una maratona glamour : Sbarca Gossip Girl su Netflix: le vite più scandalose dell'élite di Manhattan prendono vita dal prossimo anno. A rivelarlo è il profilo Twitter della piattaforma streaming, che ha scritto un post senza lasciare ombra di dubbio: "1° gennaio. XOXO, Gossip Girl." I fan potranno riguardare le vite e gli intrighi di Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Jenny Humphrey e gli altri personaggi della serie tv che ha lanciato star come Blake ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018-2019 : Lundby a caccia del riscatto dopo una prima tappa senza vittorie - Althaus Per difendere la vetta della generale : La Coppa del Mondo di Salto femminile si trasferisce sul trampolino HS90 di Premanon, in Francia, per la seconda tappa della stagione 2018-2019. La località transalpina ospita per la prima volta una tappa di Coppa del Mondo, infatti in passato veniva utilizzata esclusivamente per delle sessioni di allenamento dei saltatori francesi. dopo il weekend di pausa dovuto alla cancellazione della tappa tedesca di Titisee-Neustadt, ricomincia la lotta ...

Francesca Fagnani : la fidanzata di Mentana parla Per la prima volta : Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana, parla per la prima volta del rapporto con il giornalista. Il direttore del Tg La7 e la conduttrice stanno insieme dal 2013, dopo la fine burrascosa del matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula. Il loro amore, vissuto lontano dai gossip e dai social, è ogni giorno più forte. “Sono molto appagata nel lavoro, ma anche nella sfera sentimentale – ha svelato a Chi, spiegando di essere ...