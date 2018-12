Pensioni d’oro | gli ex-dirigenti | “Noi pronti alla guerra Taglio di 500 euro su 5mila?

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Di Maio esce gli artigli : “le imprese vanno da Salvini? ma i fatti li fa il mio ministero. Le Pensioni d’oro si tagliano” : Luigi Di Maio esce dagli schemi e mostra gli artigli sull’argomento pensioni d’oro e poi lancia una frecciatina affilata nei confronti di Matteo Salvini Le pensioni alte «vanno tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d’oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. «Sono sicuro ...

Come cambia il taglio alle Pensioni d’oro : blocco degli adeguamenti a tagli fino al 40% : Sul taglio delle pensioni d'oro, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto il blocco degli scatti per le pensioni dai 5mila euro in su. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe invece dei tagli fino al 40% per gli assegni da oltre 4500 euro al mese. L'esecutivo sta dunque cercando una quadra e allo studio ci sarebbe una proposta di compromesso.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio Pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». «Le Pensioni d’oro? Si tagliano tutte» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti»

Blocco scatto Pensioni d’oro fino a 150 mila euro : ipotesi Salvini : “Bloccare l’adeguamento alle pensioni exra-ricche almeno dai 5 mila euro in su: le pensioni d’oro. La via più giusta è bloccare adeguamento a pensione alte non coperte dai contributi; una pensione da 2,500 euro non è alta”. Lo ha affermato Matteo Salvini nel faccia a faccia con Lucia Annunziata su Rai 3 che gli chiedeva di un taglio del 40% annunciato da Di Maio. “Il taglio delle pensioni è un simbolo, è un segno di ...

Manovra - Salvini : ‘L’Ue guardi Parigi - noi preveniamo quelle scene. Tagli a Pensioni d’oro? Solo blocco dell’adeguamento’ : “Noi esercitiamo il buon senso, la ragionevolezza. La Manovra può migliorare e cambiare, ma deve mettere soldi nelle tasche degli italiani. Qualcuno vuole in Italia scene modello Parigi, dove milioni dalle campagne vanno a manifestare nelle città? Noi quelle scene vogliamo prevenirle. Con quello che sta succedendo a Parigi mi rifiuto di pensare che da Bruxelles mandino ispettori e sanzioni per uno zero virgola. Siamo l’Italia”. ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Salvini boccia l’ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle Pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle Pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...

Pensioni d’oro - ecco il piano : tagli dall’8 al 20 per cento per un periodo di due anni : tagli delle Pensioni più alte dall’8% fino a un massimo del 20%, per un periodo che durerà due anni. L’emendamento sul taglio delle cosiddette «Pensioni d’oro», quelle superiori ai 4.500 euro al mese, non è stato ancora presentato alla Camera, ma da Palazzo Chigi assicurano che arriverà quando la legge di Bilancio sarà discussa al Senato. Ed eccolo...

“Manovra” - presentati gli emendamenti : slittano Pensioni d’oro e reddito minimo : Di Maio e Salvini: «Eviteremo la recessione». Allarme di Rosato, Pd: «Il Governo prevede un aumento delle accise sulla benzina in Liguria»

Manovra - salta il taglio delle Pensioni d’oro. Ma il governo assicura : “Ci sarà” : Niente taglio alle pensioni d'oro negli emendamenti presentati oggi alla Camera dei deputati dal governo alle legge di Bilancio. Ma da Palazzo Chigi assicurano che si tratta solo di un rinvio e che il taglio verrà "sicuramente" inserito in un secondo momento, probabilmente durante la discussione al Senato.Continua a leggere

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il taglio delle Pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali