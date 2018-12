Pensioni d' oro | emendamento concordato | tagli del 10% sopra i 90 mila euro

Pensioni «opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne : Il 2019 si preannuncia come un anno di “sperimentazione” sul fronte delle Pensioni. Da un lato l’avvio del triennio di quota 100. Dall’altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore...

Manovra - Boeri : su Pensioni d'oro esigenza è cassa non equità : Roma, 14 dic., askanews, - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ritiene che sul fronte delle pensioni d'oro l'esigenza, da parte del governo, sia più improntata al fare cassa che ispirata al principio ...

Pensioni d’oro : ecco i tagli dal 10 al 40% sugli assegni da 4.500 euro al mese : Cinque scaglioni: il primo a 90mila euro lordi annui e l'ultimo a 500mila. E altrettante penalizzazioni: dal 10% al 40%. È la fisionomia definitiva del contributo di solidarietà sulle Pensioni elevate, cosiddette d'oro, prevista da un emendamento alla manovra presentato dal M5s, primo firmatario Patuanelli, che è stato depositato in commissione Bilancio al Senato...

Pensioni - per ritirarsi dal lavoro con quota 100 potrebbe arrivare la finestra mobile : Per blindare la quota 100 il governo sta pensando a delle finestre mobili, ovvero la possibilità di rinviare l'accettazione della richiesta di pensione anticipata per alcuni dei richiedenti di tre mesi (slittando così alla finestra successiva), nel caso in cui le domande all'Inps siano più del previsto. Come funzionerebbe la finestra mobile e quando permetterà di andare in pensione.Continua a leggere

Pensioni d’oro : ecco i tagli dal 10 al 40% in cinque scaglioni : cinque scaglioni: il primo a 90mila euro lordi annui e l'ultimo a 500mila. E altrettante penalizzazioni: dal 10% al 40%. È la fisionomia definitiva del contributo di solidarietà sulle Pensioni elevate, cosiddette d'oro, prevista da un emendamento alla manovra presentato dal M5s, primo firmatario Patuanelli, che è stato depositato in commissione Bilancio al Senato...

Manovra : proposte M5S da buche a vitalizi - mancano Pensioni d'oro : Roma, 13 dic., askanews, - Dalle risorse per far fronte all'emergenza delle buche di Roma al taglio dei vitalizi e delle pensioni per chi ha ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore ...

'Il non lavoro potrebbe uccidermi' - Gianfranco D'Angelo torna sulla questione Pensioni su Rai1 : FUNWEEK.IT - A 82 anni e con una carriera lunga e pienissima, Gianfranco D'Angelo appare instancabile, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate a La Vita in diretta dove è stato...

[Il punto] C'è l'accordo sulle Pensioni d'oro : tagli dal 10 al 40 per cento. Il maxi taglio per i pensionati oltre i 500mila euro : Si cerca di tirare una volta per tutte le somme sulle modifiche da introdurre nel sistema pensionistico. In particolare si delinea la disciplina per il taglio alle pensioni d'oro e l'applicazione ...

Pensioni e quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Manovra - M5S conferma reddito cittadinanza e taglio alle Pensioni d'oro : Roma, 10 dic., askanews, - 'Vengono confermati gli obiettivi della Manovra sul reddito di cittadinanza che partirà nei tempi stabiliti'. È quanto fa sapere il M5S al termine di un incontro tra il ...

