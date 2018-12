Pallavolo – Domenica ore 17 la Valsabbina è chiamata al difficile esame Saugella a Monza

Pallavolo – Brescia pronta alla super sfida di domenica 17 contro Yamamay Busto Arsizio : La Banca Valsabbina riceve una delle big del campionato per un altro scontro inedito. Le Bustocche, già impegnate in Cev, sono all’inseguimento di Novara e possono contare su atlete come Meijners, Orro, Gennari e Leonardi Archiviata la trasferta di Cremona nella quale le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza sul campo della Pomì Casalmaggiore, le ragazze guidate da ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : impegno complicato per la Millenium Brescia - domenica la sfida con la Pomì : domenica per Brescia la prima volta ufficiale al PalaRadi, fischio d’inizio alle 17. Casalmaggiore favorita ma le Leonesse ci vogliono provare Dopo la sosta di campionato le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia ritorneranno sul taraflex per l’ottava giornata del girone d’andata della Samsung Volley Cup Serie A1. domenica 2 dicembre (ore 17) le ragazze di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli sfideranno la Pomì ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : l’ottava giornata è tutta di domenica : Big match a Novara e Busto Arsizio, impegni interni per Pomì e Imoco. La Zanetti cerca il tris, Il Bisonte a Cuneo. Live su LVF TV Si disputa tutta di domenica l’ottava giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, neo capolista solitaria dopo il successo ottenuto al PalaVerde nel recupero di mercoledì scorso, affronterà un altro impegno complicato, contro la Saugella Team Monza. Per ...

Pallavolo – Pvg Bari a caccia di punti salvezza dopo il derby perso a Cerignola : domenica la sfida contro Pvt Crai Radenza Modica : Pharma Volley Giuliani Bari a caccia di importanti punti salvezza: la formazione pugliese affronterà domenica la Pvt Crai Radenza Modica È aperta la caccia ai punti-salvezza in casa Pharma Volley Giuliani Bari, dopo il brutto scivolone a Cerignola. L’ottava giornata nel girone D domenica 2 dicembre ale 17.30 al Palamartino di Bari (in via Napoli 266) mette le ragazze di coach Sarcinella di fronte alle siciliane del Pvt Crai Radenza ...

Pallavolo – Impegno casalingo per la PM Asci Potenza : domenica arriva San Vito Progetto Volley : La PM Asci Potenza alla ricerca del primo successo stagionale contro San Vito Progetto Volley nella sfida del 4 novembre alla Palestra ‘Emilio Caizzo’ Impegno casalingo per la Pm Asci Potenza che domenica 4 novembre ospiterà alla Palestra “Emilio Caizzo” di Potenza San Vito Progetto Volley. La formazione potentina guidata in panchina da coach Massimo Telesca e dal vice Luca Cameriero è alla ricerca della prima ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - domenica 20 ottobre in programma tutte le partite dei Gironi A e B : domenica si gioca l’intera terza giornata del campionato italiano di Serie A2 Femminile di Pallavolo, ecco il programma completo Mentre tutta l’Italia tiene il fiato sospeso per l’avventura della Nazionale di Davide Mazzanti in Giappone, la Samsung Volley Cup di Serie A2 procede spedita verso la terza giornata di Regular Season. domenica 20 ottobre, in programma tutte le partite del Girone A e del Girone B. GIRONE A In ...

Pallavolo - la Millenium ospite domenica alla Race for the Cure 2018 : Millenium a sostegno dell’iniziativa di Komen per la lotta ai tumori del seno. domenica mattina le Leonesse saranno prima sul palco poi allo stand di Banca Valsabbina e FIPAV Brescia: tutti in campo per la prevenzione Un invito speciale, fortemente voluto dal nuovo title sponsor Millenium, ovvero Banca Valsabbina, che ha rinnovato la local partnership con l’associazione Susan G. Komen Italia, onlus attivissima per la ...