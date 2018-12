Pallavolo – Coach Velasco carica Modena | “Trento? I Campioni del Mondo non ci fanno alcun

Pallavolo – Coach Massimo Bellano mette in guardia Club Italia CRAI : “contro Firenze partita difficile” : Il Coach del Club Italia CRAI mette in guardia le sue ragazze dalla delicata sfida contro Firenze: secondo Massimo Bellano, sarà una partita difficile Il nono turno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI impegnato in campo per sfidare Il Bisonte Firenze. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano domenica alle 17 torneranno nel Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano dopo la bella prova in trasferta sul campo ...

Pallavolo – Verso Modena-Monza - parla il coach Velasco : “l’esperienza servirà a poco” : Le parole di coach Velasco in vista della sfida tra Modena Volley e Vero Volley Monza Si è svolta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza stampa di presentazione del match del Modena Volley con Vero Volley Monza dell’Head coach Julio Velasco. La partita si disputerà domenica 2 dicembre alle 15:30 presso la Candy Arena di Monza. Queste l’analisi di Julio Velasco: “Monza? E’ una squadra che ...

Pallavolo – Modena - coach Velasco carica i suoi : “contro Civitanova per vincere - ce la giochiamo fino all’ultimo punto” : Modena si prepara al primo match di CEV Champions League: coach Velascono sprona i suoi in vista della partita contro Civitanova Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione del primo match di CEV Champions League che l’Azimut Leo Shoes Modena disputerà domani alle 20.30 con Cucine Lube Civitanova all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Queste le parole di coach Julio Velasco: “che match ...

Pallavolo – Coach Giani dopo la sconfitta di Milano a Siena : “piccole differenze fanno il risultato finale” : Coach Giani analizza la sconfitta di Milano contro Siena: si unisce al commento anche Sbertoli che spinge i compagni a lavorare duro in vista di Verona Due punti in due partite che provano a rendere meno amare il doppio stop consecutivo in campionato al tie break: si è svegliata così la Revivre Axopower Milano, tornata in Lombardia, dopo la sfortunata trasferta in terra toscana a Siena. Contro i padroni di casa dell’Emma Villas, ...

Pallavolo – Brescia ko nel derby contro Bergamo - coach Mazzola : “paghiamo l’inesperienza. Classifica delle avversarie bugiarda” : Ko casalingo per Brescia nel derby contro Bergamo: coach Mazzola analizza la sconfitta delle sue ragazze Si è trattato di una gara intensa, combattuta e lottata, che ha entusiasmato il pubblico dei 1500 del PalaGeorge di Montichiari, ma che ha premiato la maggiore esperienza delle ospiti nei momenti decisivi dei finali dei set. Mvp della partita è stata, Hanna Tapp, centrale della Zanetti, premiata da Manuel Fiori della Savallese ...

Pallavolo – Brescia ko in rimonta - ma coach Mazzola vede del positivo : “peccato per la palla set e la sconfitta - ma è un punto guadagnato” : Banca Valsabbina Brescia ko contro San Bernardo Cuneo, ma coach Mazzola non si perde d’animo: resta il rammarico per la sconfitta in rimonta, ma è un punto guadagnato Si ferma a tre i successi consecutivi della Banca Valsabbina in campionato. Nella quinta giornata d’andata della Samsung Volley Cup, serie A1 2018-19, al PalaGeroge di Montichiari le Leonesse di Enrico Mazzola e Marco Zanelli cedendo al Bosca San Bernardo Cuneo ...