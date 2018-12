Osservatorio Findomestic - In Italia il mercato dell' usato vale più del nuovo

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ilautomobilisticono vede primeggiare le auto usate sulle nuove. Lo certifica l'Consumi2018, realizzato in collaborazione con Prometeia, da cui emerge come i veicoli di seconda mano siano prossimi a chiudere l'anno con un giro d'affari di 18,945 miliardi di euro, contro i 17,57 miliardie neo-immatricolate.Un 2018 in contrazione. Secondo le stime di Prometeia, il 2018 si chiuderà con 1,932 milioni di immatricolazioni e una flessione del 2,9% in termini di volumi e del 2,1% in valore. Il dato assoluto rappresenta comunque una "quota di equilibrio" per ilno, in assenza di quegli incentivi alla rottamazione che hanno sospinto la domanda nei primi anni 2000. In contrazione risulta sia il canale dei privati (-3,5%) che quelloe aziende (-2,2%). Per l', l'andamento degli acquisti di auto nuove tra i ...