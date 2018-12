Oroscopo primo mese 2019 per il segno del Toro | grandi cambiamenti nella sfera affettiva

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ecco le previsioni astrologiche per ildi gennaiodedicate a voi amici del. Il prossimo anno per voi torelli sarà importante soprattutto per il lavoro. Tanti sono i progetti che voi delavete in cantiere e gennaio vi dà la spinta giusta per realizzarvi. L'del lavoro evidenzia buone energie vitali da investire in ambito professionale, con dedizione e impegno. Sarete molto comunicativi e aperti agli altri, pretendendo il meglio da voi stessi e dai vostri colleghi. Le previsioni stellari amorose non lasciano dubbi: l'influsso di Saturno in Capricorno potrebbe spingervi a ribaltare le situazioni amorose con coraggio. E' un periodo di rinnovamento in tutti i sensi, non esitate a pretendere il meglio in ambito affettivo, voi valete e meritate un amore sincero e profondo. I single si prepareranno a un anno sorprendente carico di novità.dell'amore ...