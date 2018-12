Oroscopo e amore di coppia di domenica 16 dicembre | Sagittario innamorato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : amore eccellente per Cancro e Scorpione : Quali saranno le influenze astrali di questi 7 giorni? Con quali sensazioni lasceremo scivolare gli ultimi giorni di questo 2018? Le previsioni astrali vi sveleranno ciò che ci sarà da sapere. Oroscopo dell'ultima settimana del 2018 Ariete: di solito amano le feste natalizie ma, agli sgoccioli del 2018, i nativi potrebbero preferire festeggiamenti con pochi intimi anzichè tavole imbandite condite da parenti imponenti ed uscite mondane con amici ...

Oroscopo dei Gemelli nel 2019 : amore in bilico : L'inizio dell'anno 2019 è ormai imminente e l'Oroscopo dice che alcuni segni avranno dei pianeti sfacciatamente a sfavore, primi tra tutti Nettuno in Pesci ed il munifico Giove in Sagittario. Di seguito ci soffermeremo sul segno dei Gemelli, per i quali le relazioni familiari ed amorose saranno sotto esame, mentre alcune occasioni ci saranno in autunno inoltrato. Ma vediamo alcuni dettagli. Come interpretare il 2019 Mentre Nettuno e Giove ...

Oroscopo Scorpione 2019 : amore da record : Il 2018 ha regalato agli Scorpioni la protezione del benevolo Giove nel loro segno sino a dicembre. Il loro modo pungente di comportarsi ha attecchito più del solito con l'interlocutore di turno, ma adesso è consigliabile tenere a freno la lingua mantenendo un sano autocontrollo. Famiglia Partiamo con la nota dolente di questo nuovo anno che è rappresentata dalla famiglia d'origine: negli ultimi due anni i nativi dello Scorpione hanno pensato ...

Oroscopo per il Leone nel 2019 : Amore e Lavoro straordinari : Avrete una schiera di Pianeti a favore in questo 2019 (con la sola evidente stonatura di Marte da metà marzo a giugno) che vi candida, senza obiezione alcuna, come il segno favorito di quest'anno. I nativi del segno del Leone da metà 2012 sino alla fine del 2018 hanno subito rallentamenti ed ostacoli di ogni tipo. Queste nefandezze (per nulla tollerate dal segno) li hanno accompagnati in ogni ambito di vita: in primis nell'Amore, proseguendo nel ...

Oroscopo 2019 per l'Ariete : amore al top - occasioni professionali a fasi alterne : il 2019 comincia con due grandi pianeti a favore, Giove sino a dicembre e Marte sino ai primi di marzo, ma anche con due enormi pianeti a sfavore, Plutone e Saturno per tutto l'anno e oltre. Ma, un pò come in ogni medaglia, c'è il rovescio: i favori saranno e resteranno tali solo se saprete mantenere la calma mentre affronterete gli ostacoli, purtroppo numerosi e frequenti, principalmente da marzo a dicembre. C'è da sgobbare molto ed agire ...

Oroscopo - i segni più fortunati di gennaio : amore alle porte per Pesci - Toro e Leone : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e il nuovo anno è finalmente alle porte. Quali sorprese vi regalerà il mese di gennaio 2019 dal punto di vista astrale. Quali i segni zodiacali più fortunati del primo mese dell'anno secondo le previsioni dell'Oroscopo? L'astrologia preannuncia un mese di grande successo nei sentimenti amorosi per i nati sotto i segni di Pesci, Toro e Leone. L'aspetto professionale si prevede positivo per Capricorno e Bilancia. I ...

L'Oroscopo per il Cancro nel 2019 : amore intenso : Saturno e Plutone vi guarderanno di traverso per tutto il 2019 infondendo nelle vostre menti dubbi e confusione sul da farsi. Rallentate i pensieri e non agitatevi perchè ad aprile la situazione si alleggerirà un po', permettendovi di decidere cosa è meglio per il vostro futuro. Scelte decise probabilmente contro i rimproveri di mariti e familiari, in totale disaccordo. Non fatevi influenzare perchè con questi astri è fondamentale non sgarrare ...

La Vergine e l'Oroscopo 2019 : amore scostante e lavoro di routine : Il 2019 si prospetta come un anno asfissiante dove ogni errore o giudizio del passato sarà soppesato da voi e dagli altri. Avete cambiato molto dall'estate 2018: molte Verginelle hanno deciso di cambiare lavoro o sono stati mandati fuori dall'azienda per esuberi o rapporti di attrito con capi e colleghi. L'amore ha fatto sentire il proprio richiamo soltanto nei primi mesi ma da giugno si è persa qualsiasi traccia. La famiglia è stata il fiore ...

Oroscopo 2019 per un Acquario nervoso in Amore e sul Lavoro : Amici dell'Acquario, il vostro 2019 sarà altalenante, a tratti sarete euforici, impazienti o collerici a causa dei Pianeti indecisi se darvi una mano o prendersi il braccio. Comincierete questo nuovo anno con i migliori auspici: vorrete sistemare i problemi di coppia tutto d'un fiato e potreste anche riuscirci. Appena però abbasserete la guardia ci sarà Urano, ostile dal Toro, che vi farà ricredere in primis sull'affidabilità del partner ed in ...

Oroscopo dell'amore e affinità di coppia del 14 dicembre : Pesci baciati dalla Luna : Eccoci con un altro appuntamento con l'Oroscopo dell'amore per la giornata di giovedì 14 dicembre. Come va l'affinità di coppia per i segni dello Zodiaco? La Luna è entrata nei Pesci e illumina con la sua luce meditativa tutti gli affetti. Se da un lato la sfera emotiva è influenzata dalla sensibilità, si riscontra in ciascun segno zodiacale una predisposizione a porsi degli interrogativi sulla propria storia d'amore. Rivelare i propri ...

Oroscopo di domani 11 dicembre : Ariete e Gemelli tra i super favoriti in amore : L'Oroscopo di domani 11 dicembre 2018 riprende a distribuire consigli e a fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il secondo giorno della corrente settimana, per l'appunto martedì. Come al solito, a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata ai settori del quotidiano coincidenti con l'amore e il lavoro. Il periodo vedrà il passaggio della Luna in Acquario: prezioso sarà l'aiuto della "musa dei poeti", messo al servizio degli ...

Oroscopo 2019 - previsioni Ariete : ottimo il lavoro - attenti in amore : Il 2019 per l'Ariete si prospetta essere come diviso in due: da una parte l'inizio dell'anno sarà 'frizzantissimo', al punto da ottenere un successo dietro l'altro, la seconda metà dell'anno invece potrebbe essere molto difficoltosa a causa di Saturno, per cui è necessaria tanta concentrazione e determinazione al conseguimento dei propri scopi. amore e rapporti personali Di per se l'Ariete ha una personalità molto forte e ponderata, dunque non ...

Oroscopo di domani 10 dicembre : Vergine gongola in amore - intoppi nel lavoro per Gemelli : In anteprima assoluta l'Oroscopo di domani 10 dicembre con le previsioni e l'Astrologia in esclusiva per i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire come sarà il prossimo lunedì? Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle: in analisi i settori della vita legati all'amore e al lavoro messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra le ...

Oroscopo dell'amore di coppia per il 10 dicembre - concretezza per i Capricorno : Eccoci a un nuovo appuntamento con l'Oroscopo dell'amore, incentrato sulla giornata di lunedì 10 dicembre. In questo articolo tratteremo l'amore di coppia, stabile e duraturo o altalenante. Allora cosa consigliano gli astri per iniziare la settimana in modo favorevole? La Luna è entrata da qualche giorno nel segno del Capricorno, acuendo il senso di responsabilità, di rigore e di fedeltà negli affetti. Ma gli altri segni zodiacali saranno ...