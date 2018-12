Oroscopo dal 17 al 23 12 dispiacere per Toro | Scorpione innamorato

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : tristezza per i Pesci - Acquario confuso : Cosa riserveranno gli Astri ai 12 segni zodiacali? Quali sensazioni proveranno in questi sette giorni che abbracciano anche il nuovo anno? Le previsioni mirano a scoprire le carte in gioco. Ariete: Inizio settimana un po’ caotico e confuso che vedrà rischiarire umore e sentimenti dal pomeriggio di venerdì. Sarà bene mantenere i nervi saldi in famiglia e non farsi prendere dallo sconforto se gli eventi non gli daranno manforte. Viaggio romantico ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre : classifica - ai cancerini 'voto 10' : L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre 2018 è appena stato "sfornato": pronti a scoprire la classifica con le stelline dei giorni, i voti in pagella e le predizioni relative ai segni dall'Ariete alla Vergine? Bene, iniziamo subito a svelare qualcosa in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente a tale scopo e ben disponibile a dare dritte e consigli su ogni singola giornata, l'Astrologia, quest'oggi improntata ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre : amore eccellente per Cancro e Scorpione : Quali saranno le influenze astrali di questi 7 giorni? Con quali sensazioni lasceremo scivolare gli ultimi giorni di questo 2018? Le previsioni astrali vi sveleranno ciò che ci sarà da sapere. Oroscopo dell'ultima settimana del 2018 Ariete: di solito amano le feste natalizie ma, agli sgoccioli del 2018, i nativi potrebbero preferire festeggiamenti con pochi intimi anzichè tavole imbandite condite da parenti imponenti ed uscite mondane con amici ...

Oroscopo Capricorno per il 2019 : rivincite per le coppie - soddisfazioni dal lavoro svolto : Per i nativi del Capricorno si prospetta un continuo susseguirsi di favori astrali dagli ultimi giorni di febbraio fino a dicembre. Gli astri sono favorevoli: Saturno, Plutone, Nettuno dai primi di Marzo, anche Urano in Toro recherà benefici. lavoro Da quando Saturno è entrato in Capricorno, al lavoro i nativi hanno subito qualche angheria di troppo ma fa parte del percorso della vita. Da marzo queste nefandezze andranno affievolendosi fino a ...

Oroscopo weekend dal 14 al 16 dicembre : emozioni per la Vergine - passione per l'Ariete : L’Oroscopo del weekend dal 14 al 16 dicembre riserva tante sorprese ai segni zodiacali. Con l’avvicinarsi delle festività di Natale quasi tutti i segni si focalizzeranno sui regali e l'organizzazione del cenone e del pranzo. In fondo manca davvero poco. Vediamo allora cosa le stelle hanno in serbo. Intimità per il Toro, voglia di fare per il Leone Per l’Ariete sarà un weekend interessante in cui la parola d’ordine rimane 'dare il massimo' in ...

Oroscopo dell'amore e affinità di coppia del 14 dicembre : Pesci baciati dalla Luna : Eccoci con un altro appuntamento con l'Oroscopo dell'amore per la giornata di giovedì 14 dicembre. Come va l'affinità di coppia per i segni dello Zodiaco? La Luna è entrata nei Pesci e illumina con la sua luce meditativa tutti gli affetti. Se da un lato la sfera emotiva è influenzata dalla sensibilità, si riscontra in ciascun segno zodiacale una predisposizione a porsi degli interrogativi sulla propria storia d'amore. Rivelare i propri ...

Oroscopo settimanale dal 17 al 23 dicembre : buone occasioni per l'Ariete : Cosa vi si prospetta per questa settimana? Quali indizi vi riservano le stelle per i prossimi 7 giorni? Se l'Ariete avrà modo di sfruttare molte occasioni che gli si presenteranno, il Toro dovrà fare dei bilanci, specie in campo lavorativo. Ghiotte occasioni per il Cancro, uno tra i segni più fortunati del periodo. Ariete: Gli Astri riservano numerose occasioni e,per sfruttarle al meglio, agite sotto traccia eludendo la scomoda quadratura di ...

Oroscopo 2019 - previsioni Vergine : ripresa dall'estate - in programma piccolo viaggio : Il 2019 sarà un anno critico per la Vergine, specialmente l'inizio. Alcuni litigi sono sempre dietro l'angolo, quindi potrebbero avere degli stati di ansia piuttosto frequenti. Nella seconda metà dell'anno 2019 però troveranno una tranquillità che avevano agognato a lungo. Quando non ci sarà più Giove in Sagittario ma Saturno in Plutone sì, le cose in ambito familiare andranno meglio. ...Continua a leggere

Oroscopo della settimana - dal 10 al 16/12 : serenità ed energia per Cancro e Vergine : La seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno sta per avere inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo della settimana, da lunedì 10 a domenica 16 dicembre 2018 da Ariete a Pesci, segno per segno, con previsioni su amore, lavoro e salute. Astrologia della settimana, dal 10 al 16 dicembre 2018, per tutti i segni dello Zodiaco Ariete: l'inizio settimana si rivelerà un ...

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 di dicembre : aria di cambiamenti per Vergine e Leone : L'Oroscopo è uno tra gli argomenti più amati dagli italiani. Scoprire quali sono le previsioni degli astri per il proprio segno e i propri ascendenti diventa ogni giorno più intrigante e, talvolta, riesce a far incuriosire anche i più scettici. E' già passata la prima settimana diddicembre e ci apprestiamo a ad accogliere l'arrivo delle festività natalizie: quest'aria di festa è inevitabilmente destinata a condizionare le giornate ed i ...

Oroscopo 2019 - previsioni Toro : le novità arriveranno dalla primavera : L'inizio del 2019 non sarà brillante per il Toro: anche se ci metterà tutti i suoi sforzi per perseguire i propri obiettivi nei primi mesi dell'anno prossimo non ci saranno risultati tangibili, tanto che potrebbe avere un calo di fiducia verso le proprie capacità. Ma probabilmente ci sarà un rialzo a partire dalla primavera: le soddisfazioni arriveranno certamente ed avranno dei riscontri duraturi nel tempo. La svolta vera e propria arriverà a ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : Sagittario seduttivo : L’Oroscopo della settimana tra il 10 e il 16 dicembre si prospetta ricco di novità per molti segni dello zodiaco. Dai viaggi dell’Ariete, passando per la stanchezza mentale della Vergine, vediamo cosa riservano le stelle ai 12 segni. Seduzione per il Toro Per l’Ariete sarà una settimana importante in vista delle feste. Dopo l’ultimo periodo impegnativo, il segno di Fuoco dovrà trovare tutte le risposte che sta cercando. Un viaggio prima di ...

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 dicembre : previsioni da lunedì a domenica : Come saranno le stelle nella seconda settimana di dicembre 2018? A tal proposito è pronto all'uso e già con ogni informazione astrale necessaria, il nostro Oroscopo della settimana dal 10 al 16 dicembre 2018. In rilievo nel frangente le previsioni sulle giornate da lunedì a sabato comprese nella seconda settimana del mese con il Natale. Riusciranno le stelle a soddisfare curiosità o aspettative nel periodo? In analisi i segni facenti parte di ...

Oroscopo fine settimana : previsioni di Ada Alberti dalla d’Urso : Oroscopo del weekend di Ada Alberti da Barbara d’Urso Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio Cinque. L’astrologa ha chiuso la trasmissione condotta da Barbara d’Urso con le previsioni dell’8 e 9 dicembre. Amore, lavoro, fortuna e salute sono stati i temi toccati dal volto di Canale5 che ha assegnato dei voti ai dodici segni dello zodiaco in base all’andamento delle stelle di questo ...