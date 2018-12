Nvidia annuncia le nuove offerte Shield per Natale

Nvidia annuncia l'arrivo del bundle che comprende Battlefield V con GPU GeForce RTX : Oggi NVIDIA annuncia l'arrivo del bundle che comprende Battlefield V con GPU GeForce RTX. Inoltre è stato anunciato che Wolfenstein II: The New Colossus ora supporta NVIDIA Adaptive Shading (NAS) e che è stato pubblicato un nuovo driver di gioco per Darksiders III. Acquista GeForce RTX e ottieni Battlefield V Giusto in tempo per il "Black Friday" ed il "Cyber Monday", tutti coloro che acquisteranno una nuova scheda grafica ...