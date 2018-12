Nuoto | Mondiali vasca corta 2018 | l’Italia vola veloce | bronzo nella 4×50 maschile! USA

Nuoto – Mondiali vasca corta : splendido Orsi nei 100 misti - il bomber conquista un grandissimo argento : Il bomber azzurro guida il gruppo per le prime tre vasche, salvo poi farsi sorprendere da Kolesnikov nell’ultimo sprint a stile libero Seconda medaglia di giornata per l’Italia, questa volta di metallo più prezioso rispetto alla staffetta 4×50 stile libero. Marco Orsi infatti vince l’argento nella finale dei 100 misti, mettendo paura al mostro Kolesnikov. Parte benissimo l’azzurro che si porta in testa dopo la ...

Nuoto - Mondiali vasca corta – Quadarella out dai 400 sl - Simona sincera : “oggi ho faticato” : Le parole di Simona Quadarella dopo l’eliminazione dai 400 stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta Stanchezza, calo di tensione dopo l’argento di ieri per Simona Quadarella ai Mondiali in vasca corta in Cina. L’azzurra non ripete la prestazione della distanza doppia, e chiude nona le batterie dei 400 stile libero in 4’04″94. La reginetta del mezzofondo azzurro nuota lontano dalle prime ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 14 dicembre. Orsi e Sabbioni a caccia del colpaccio - l’Italia spera nelle staffette : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di oggi venerdì 14 dicembre. L’Italia vorrà essere protagonista nella vasca di Hangzhou (Cina) e abbiamo delle buone carte da giocarci, spicca su tutti Marco Orsi che sarà impegnato nei 100 misti: il Bomber, forte del record italiano ottenuto nelle semiFinali, può andare a caccia delle medaglie e ha le carte in regola per puntare al successo anche se ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Una giornata che potrebbe essere assai proficua per i nostri colori visto che Marco Orsi è tra i candidati alle medaglie nei 100 misti mentre Simone Sabbioni vorrà stupire nella finale dei 50 dorso. Saranno poi le staffette a fare la voce grossa: nella 4×50 stile libero e nella 4×200 sl maschili le chance degli azzurri per un podio non sono poche. Si ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Marco Orsi e le staffette azzurre a caccia del podio : Quarta giornata di finali ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. L’Italia al momento può contare su un bottino non ricchissimo (1 argento e 2 bronzi) e oggi l’obiettivo è quello di rimpinguarlo. Sarà la velocità al centro della scena per i nostri colori. In primis il nostro Marco Orsi che si esibirà nei 100 misti. Il Bomber di Budrio, dalla cOrsia 5 e forte del nuovo primato italiano (51″42) ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 14 dicembre. 4×50 stile azzurra in finale! Martina Carraro e Simona Quadarella per stupire ancora : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-4 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Martina Carraro e Simona Quadarella ci riprovano : La quarta giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sarà come al solito interessante e accompagnata da spunti che val la pena approfondire. In casa Italia ritroveremo due delle protagoniste che si sono proposte in questa settimana di gare: Martina Carraro nei 100 rana e Simona Quadarella nei 400 stile libero. Saranno nei confronti della genovese e della romana le attenzioni dei nostri colori in un day-4 dove forse le ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Simona Quadarella : “Questo risultato vuol dire che sto bene e che posso sempre migliorare” : È Simona Quadarella a rimpinguare il medagliere azzurro per quanto riguarda i Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Hangzhou (Cina). La mezzofondista tricolore porta uno splendido argento nei suoi 800 stile libero, alle spalle della sola irraggiungibile padrona di casa Wang Jianjiahe. Non può che essere entusiasta l’azzurra, che ha parlato ai microfoni della FIN nel post gara: “Non ci credo ancora, perché ero ...