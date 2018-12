Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | programma | orari e tv di sabato 15 dicembre Come vedere

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 4×100 stile libero maschile : il Brasile disintegra il record del mondo - attardata l’Italia : Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: Brasile vittorioso davanti a Russia e Cina, lontana l’Italia Nuoto – Mondiali vasca corta, 4×100 stile libero maschile: il Brasile vince stracciando il record del mondo. Melo, Coelho, Scheffer e Correia hanno piazzato un crono pazzesco, 6:46.81. Oro dunque per i brasiliani che hanno superato la Russia seconda classificata con un ottimo 6:46.84, sul terzo gradino del ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - semifinali 100 rana femminili : flop Castiglioni - in finale la Carraro : Nuoto – Mondiali vasca corta, semifinali 100 rana femminili: Martina Carraro approda in finale con il record italiano in tasca, out Castiglioni Nuoto – Mondiali vasca corta, semifinali 100 rana femminili. Due le italiane presenti quest’oggi a giocarsi la finale dei 100 rana. Nella prima semifinale, quella vinta dalla jamaicana Atkinson, è andata molto male per la nostra Arianna Castiglioni, arrivata solo sesta e fuori dal novero ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - 50 dorso maschili : male Sabbioni - domina Rylov : Nuoto – Mondiali vasca corta: Evgeny Rylov ha vinto i 50 dorso maschili ai quali ha partecipato anche il nostro Sabbioni giunto sesto Nuoto – Mondiali vasca corta, 50 dorso maschili, il russo Evgeny Rylov ha vinto la finale di questo pomeriggio staccando di soli 0,05 centesimi l’americano Murphy. Alla finale ha partecipato anche l’italiano Simone Sabbioni, classificatosi al sesto posto peggiorando però il tempo d’ingresso ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : oro e record mondiale per la Titmus nei 400 stile libero femminili : Nuoto, Mondiali vasca corta: 400 stile libero femminili vinti dall’australiana Ariarne Titmus davanti alle cinesi Wang e Li Nuoto, Mondiali vasca corta, gara bellissima nei 400 stile libero femminili. Un duello serrato per l’oro durato per tutta la gara tra l’australiana Titmus e la cinese Wang padrona di casa quest’oggi. La medaglia d’oro, con nuovo record del mondo, è andata alla Titmus, con Wang e ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : niente da fare per Codia e Rivolta - entrambi falliscono l’accesso alla finale dei 50 farfalla : I due azzurri chiudono al sesto e settimo posto la propria semifinale, fallendo la qualificazione alla finale dei 50 farfalla Piero Codia e Matteo Rivolta non riescono a staccare il pass per la finale dei 50 farfalla, chiudendo rispettivamente al sesto e settimo posto la propria semifinale. Una delusione cocente soprattutto per Codia, fuori dai migliori otto per un solo centesimo, utile al sudafricano Coetzee per accedere al turno ...

VIDEO L’Italia conquista il bronzo con la 4×50 sl ai Mondiali di Nuoto - riviviamo la gara di Miressi e compagni : L’Italia ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo con la staffetta 4×50 stile libero maschile ai Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). Il nostro quartetto veloce ha stampato il nuovo record italiano (1:22.90) ed è così riuscito a salire sul podio alle spalle degli USA (1:21.80, record del mondo) e della Russia (1:22.22). Santo Condorelli, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri, Alessandro ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Marco Orsi ruggisce da Bomber - magico argento sui 100 misti : Il ruggito del Bomber è arrivato, Marco Orsi mostra i muscoli e conquista un pesantissimo argento sui 100 misti ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Ad Hangzhou (Cina), l’Orso di Budrio ha giganteggiato come ci si aspettava alla vigilia e si è messo al collo un bellissimo alloro in una prova che lo diverte particolarmente e che riesce a esaltare al meglio tutte le sue qualità. Il fresco 28enne si fa un bel regalo di compleanno con tre ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : l’Italia vola veloce - bronzo nella 4×50 maschile! USA da record del mondo : L’Italia inizia alla grande la quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 stile libero maschile, il nostro quartetto è riuscito a fare la voce grossa e a conquistare un alloro di assoluto prestigio con il nuovo record italiano (1:22.90, battuto il precedente 1:23.37 siglato ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : splendido Orsi nei 100 misti - il bomber conquista un grandissimo argento : Il bomber azzurro guida il gruppo per le prime tre vasche, salvo poi farsi sorprendere da Kolesnikov nell’ultimo sprint a stile libero Seconda medaglia di giornata per l’Italia, questa volta di metallo più prezioso rispetto alla staffetta 4×50 stile libero. Marco Orsi infatti vince l’argento nella finale dei 100 misti, mettendo paura al mostro Kolesnikov. Parte benissimo l’azzurro che si porta in testa dopo la ...