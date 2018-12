Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | Marco Orsi e le staffette azzurre a caccia del podio

Nuoto – Mondiali vasca corta - Quadarella out dai 400 sl - le staffette a caccia di una medaglia : il programma di semifinali e finali : Simona Quadarella paga le fatiche degli 800 metri stile libero, Carraro e Castiglioni a caccia del pass per la finalissima: i risultati delle gare della notte ed il programma di semifinali e finali di oggi I Mondiali di Nuoto in vasca corta stanno piano piano per volgere al termine, mancano solo due giorni di gare, escluse finali e semifinali odierne, prima di poter stilare il bilancio di questa rassegna iridata. Attualmente il bottino di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 14 dicembre. 4×50 stile azzurra in finale! Martina Carraro e Simona Quadarella per stupire ancora : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-4 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. Per ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Martina Carraro e Simona Quadarella ci riprovano : La quarta giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sarà come al solito interessante e accompagnata da spunti che val la pena approfondire. In casa Italia ritroveremo due delle protagoniste che si sono proposte in questa settimana di gare: Martina Carraro nei 100 rana e Simona Quadarella nei 400 stile libero. Saranno nei confronti della genovese e della romana le attenzioni dei nostri colori in un day-4 dove forse le ...

Nuoto – Mondiali Vasca Corta - Quadarella euforica dopo l’argento negli 800 : “ecco a chi dedico questa medaglia” : Le parole di Simona Quadarella dopo lo splendido argento di oggi negli 800 stile libero femminili ai Mondiali di Nuoto in Vasca Corta di Hangzhou “E’ la medaglia che più mi aspettavo e sono veramente felice. Ho ancora ampi margini di miglioramento, come sto dimostrando soprattutto a me stessa. Ieri notte ho sognato che arrivavo terza e facevo 8’09”: sono andata anche più veloce“. Simona Quadarella commenta ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Simona Quadarella : “Questo risultato vuol dire che sto bene e che posso sempre migliorare” : È Simona Quadarella a rimpinguare il medagliere azzurro per quanto riguarda i Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Hangzhou (Cina). La mezzofondista tricolore porta uno splendido argento nei suoi 800 stile libero, alle spalle della sola irraggiungibile padrona di casa Wang Jianjiahe. Non può che essere entusiasta l’azzurra, che ha parlato ai microfoni della FIN nel post gara: “Non ci credo ancora, perché ero ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella - un ARGENTO di puro “Veleno” negli 800 sl in Cina : L’ARGENTO della determinazione, un ARGENTO di puro “Veleno”. Simona Quadarella, così soprannominata per la cattiveria in acqua, ha messo il suo marchio anche in questa rassegna iridata ad Hangzhou. Gli 800 stile libero odierni sono valsi un secondo posto mondiale a cui forse lei stessa non credeva alcune settimane. “In Cina tappa di passaggio per il Mondiale 2019 in vasca lunga“, così diceva la romana cresciuta a ...

Nuoto - Pagelle Mondiali Hangzhou 2018. Simona Quadarella : continuità a livelli stratosferici! Marco Orsi : record e speranze : Simona Quadarella 9: Per quelli che “… in Europa era facile…” eccola qua, Simona Quadarella in versione mondiale. E’ argento, è vero, ma dietro a quella che tutti consideravano fuori portata alla vigilia del Mondiale, la cinesina Wang che invece non dà un distacco così abissale all’italiana che si lascia alle spalle una finisseur come Leah Smith, andandola a battere proprio a casa sua, nello sprint. ...

VIDEO Simona Quadarella fantastico argento negli 800m stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta : È Simona Quadarella ad esaltare l’Italia nella terza giornata di finali ai Mondiali di nuoto in vasca corta in quel di Hangzhou (Cina). L’azzurra dà spettacolo negli 800 metri stile libero e va a prendersi con il tempo di 8’08?03 la medaglia d’argento. A vincere è la padrona di casa Wang Jianjiahe in 8’04?35. Andiamo a rivivere la cavalcata che ha issato in piazza d’onore la fondista tricolore. VIDEO 800 m stile libero ...

Mondiali Nuoto vasca corta 2018 : Simona Quadarella medaglia d'argento negli 800 sl! : Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2018 streaming video e tv: orari e programma 3giornata , oggi 13 dicembre, , l'Italia punta su Quadarella e Codia.

Mondiali Nuoto vasca corta - Quadarella argento e record personale : Dietro solo alla padrona di casa Jianjiahe Wang. Dopo la tripletta d'oro agli Europei una nuova medaglia

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Quadarella argento negli 800 sl : Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, in Cina. La 20enne campionessa azzurra ha chiuso al secondo posto con ...