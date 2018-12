NBA | James Harden irreale | 50 punti e tripla doppia | i Lakers vanno ko

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...

NBA - LeBron James vs. Dwyane Wade : l'ultima volta insieme su un parquet NBA : l'ultima volta insieme sul parquet non si scorda mai. LeBron James e Dwyane Wade ci staranno pensando da un po' a questa partita, al loro personale "Ultimo ballo", citando il nome che lo stesso n°3 ...

NBA – LeBron versione ‘Babbo Natale’ : James regala le sue scarpe all’inserviente dei Grizzlies - sua grande tifosa : LeBron James fa uno splendido regalo di Natale in anticipo all’inserviente dei Grizzlies: la stella dei Lakers regala alla donna, sua grande fan, le scarpe usate durante la partita Il Natale è arrivato in anticipo al FedExForum di Memphis. Babbo Natale però non indossa il classico vestito rosso, ma la casacca dei Los Angeles Lakers numero 23. Oltre ad aver portato un po’ di carbone, sotto forma di 20 punti, 8 assist e 9 rimbalzi nel ...

NBA – LeBron James si commuove : “ultima partita contro Wade? È mio fratello - il nostro rapporto è inspiegabile” : LeBron James si commuove al pensiero che quella di lunedì notte sarà l’ultima partita della sua carriera contro l’amico Dwyane Wade: a fine stagione, la stella degli Heat si ritirerà Scelti nello stesso Draft nel 2003, uno da Cleveland e l’altro da Miami. Riunitisi 7 anni dopo in maglia Heat, insieme per 4 anni con 2 anelli vinti. Uno ritorna a Cleveland, l’altro resta a Miami, poi per uno strano scherzo del destino ...

NBA – Allen Iverson la tocca piano : “LeBron James è il migliore della sua generazione - Michael Jordan è Dio” : Allen Iverson dice la sua sul paragone LeBron James-Michael Jordan: il primo è il miglior giocatore della sua generazione, il secondo è ‘Dio su un campo da basket’ Una delle discussioni più accese riguardanti l’NBA riguarda, come spesso accade negli sport, chi sia il G.O.A.T, il miglior giocatore della storia. A contendersi questo incredibile riconoscimento sono solo in due: Michael Jordan, l’icona del basket ...

NBA - LeBron James torna… rookie per una notte : l’errore sui fogli pre-partita è da matita rossa [FOTO] : Nei fogli pre-partita consegnati alla stampa, accanto al nome di LeBron James è stata piazzata una ‘R’ che sta a significare ‘rookie’: un errore che ha scatenato l’ilarità del Prescelto sui social Un errore alquanto curioso quello commesso nelle cartelle stampa pre-gara, consegnate ai giornalisti prima del match tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers. AFP/LaPresse Chi ha compilato quelle game notes infatti ...

NBA - che errore degli Spurs : LeBron James torna rookie per una sera : Episodio curioso prima della sfida tra i San Antonio Spurs e i Los Angeles Lakers. Nelle tradizionali "Game Notes" pre-partita, i fogli per la stampa pieni di statistiche e curiosità sulle due squadre ...

Risultati NBA – Golden State batte Milwaukee - Le Bron James non basta ai Lakers : ko anche Detroit e Raptors : I Los Angeles Lakers in trasferta perdono contro gli Spurs, male anche Milwaukee in casa contro i Warriors: tutti i Risultati NBA nella notte italiana Nella notte italiana 10 sono State le partite disputate sul parquet oltreoceano valide per la regoular season NBA. Tante le emozioni regalatici dai cestisti delle franchigie delle squadre di basket più famose del mondo, tra cui spicca senza dubbio la vittoria di Golden State su Milwaukee. In ...

NBA – Josh Hart esalta LeBron James : “se vuole vince da solo. Criticarlo è inutile - apprezzate la sua grandezza” : Josh Hart esalta il talento di LeBron James: la guardia dei Lakers pone un freno alle critiche intorno al numero 23 e ne contempla la grandezza Mentre diversi addetti ai lavori e anche qualche giocatore (Kevin Durant!) stanno sottolineando quanto LeBron James abbia messo in ombra i giovani Lakers, proprio uno dei più giovani talenti giallo-viola è intervenuto a difendere l’operato del numero 23. La critica principale è quella che, ...

NBA – LeBron James tuona : “io faccio giocare male i compagni? Spero stiate scherzando…” : LeBron James commenta le voci in merito al ‘far giocare male i propri compagni’: il Re risponde duramente alle critiche Nell’ultimo periodo si sono fatte più insistenti le voci che accompagnano da tanto tempo la carriera di LeBron James, quelle secondo le quali farebbe giocare male i compagni. Il numero 23 dei Lakers è abituato a giocare con la palla in mano, ma visto il talento che possiede, nessuno gliene ha mai fatto ...

Mercato NBA : LeBron James vuole Carmelo Anthony - Lakers a caccia anche di John Wall : Joe Vardon, giornalista di The Athletic, da anni vicino al n°23 dei Lakers nei suoi anni a Cleveland, apre il suo articolo con una frase tanto semplice quanto diretta : "LeBron James vorrebbe portare ...

NBA : LeBron James e Dwyane Wade celebrano su Twitter la foto simbolo dei loro anni a Miami : Tutto è partito da un tweet di ESPN: una ricorrenza sfuggita a molti, ma che ha fatto felici i diretti interessati. Uno scatto davvero unico nel suo genere: Dwyane Wade già a braccia aperte pronto a ...