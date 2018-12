NBA | dalla sera alla mattina | come sono cambiati i San Antonio Spurs in difesa

Stephen Curry : “Lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto” - il cestista NBA invitato dalla NASA a “vedere con i propri occhi” : La NASA ha deciso di contrattaccare alle illazioni di chi, ormai da tempo e senza solide basi, continua ad asserire che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto. Tra i tanti anche il cestista statunitense Stephen Curry, uno dei migliori giocatori di basket degli ultimi anni, che dopo aver detto di non credere gli astronauti abbiano mai messo piede sulla Luna ha ricevuto un invito a visitare il Laboratorio Lunare di Houston. Il giocatore dei ...

NBA - a Dallas risuona 'Halleluka' : la performance live della canzone-virale su Luka Doncic : ... i due produttori di The Ringer — che nella vita non fanno i cantanti, ma hanno lavorato nel mondo della musica e si occupano della parte audio/video del sito creato da Bill Simmons — sono stati ...

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

Basket - NBA : crisi senza fine per San Antonio - Dallas prosegue la rincorsa : WASHINGTON - Adesso è crisi. Terza partita nelle ultime quattro uscite con oltre 30 punti di scarto e penultimo posto nella Western Conference. Nuovo tracollo di San Antonio, 11-13, a Salt Lake City ...

Basket - NBA : Doncic re di Dallas Chicago ancora k.o. : Luka Doncic continua a incantare: i suoi 21 punti, con la ciliegina della tripla decisiva che spezza le gambe ai Blazers, fanno volare Dallas. I texani si godono il gioiellino sloveno mentre strappano ...

Risultati NBA – Utah a valanga su San Antonio - Miami ko contro i Magic : sorridono Indiana e Dallas : Grandissima prestazione dei Jazz che si sbarazzano senza pietà di San Antonio, vittorie esterne per Sacramento e Orlando Sorprese ed emozioni nella notte NBA, caratterizzata da match davvero spettacolari. Uno su tutti quello disputato all Vivint Smart Home Arena tra Utah e San Antonio. I Jazz sfornano una prestazione magistrale, demolendo gli avversari con il punteggio di 139-105, maturato grazie alla partenza sprint dei padroni di casa. ...

Basket - NBA : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

Risultati NBA – Spurs a picco in classifica : i Lakers mettono sotto Dallas - Bulls umiliati da Detroit : Nella notte italiana bene Rockets e Lakers: catastrofe Spurs, ora sono penultimi in classifica ad Ovest Nella notte italiana tanti sono stati i match giocati e validi per la regoular season NBA che hanno regalato grandi emozioni. Tra questi spicca il derby texano tra Spurs e Rockets, in cui la squadra di San Antonio si è piegata davanti ai canestri degli uomini di Houston. Bene per la franchigia vincente James Harden, che con 10 assist e ...

NBA - LeBron James distrugge il peggior Doncic dell'anno : Dallas ko a L.A. : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-103 Dallas arriva allo Staples Center cavalcando una striscia di tre vittorie consecutive, all'ottavo posto della Western Conference. Settimi, con soltanto due ...

NBA - serata in tripla doppia : Westbrook vince contro i Cavs - Harden ko contro Dallas : Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 100-83 Nonostante non siano più frequenti come una volta, le triple doppie di Russell Westbrook non possono certo dirsi una novità. Almeno non quelle contro ...

NBA - risultati della notte : Cleveland vince anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...

NBA - Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116 : Durant ne fa 44 - Thompson decisivo a 5 secondi dalla fine : Che i Sacramento Kings possano uscire vincenti dal campo dei campioni in carica ormai non fa quasi più notizia. Dopo aver vinto le ultime due partite alla Oracle Arena, la squadra di coach Dave ...

NBA – Nuovo ‘premio’ per Dirk Nowitzki : il tedesco riceverà le chiavi della città di Dallas : Durante la partita fra Mavericks e Nets, Dirk Nowitzki riceverà un premio speciale: al tedesco verranno consegnate le chiavi della città di Dallas Dirk Nowitzki a Dallas è una vera e propria istituzione. Il gigante tedesco, arrivato alla sua 20ª stagione in NBA, tutte giocate con la maglia dei Mavericks, con i quali si è laureto campione nel 2011, riceverà un riconoscimento davvero speciale. Durante l’intervallo della partita contro i ...