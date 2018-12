Natale | Coldiretti | domani e domenica in vendita gli abeti dai boschi distrutti dal

Natale - Coldiretti : arriva la tredicesima - 4 su 10 per IMU e bollette : Quattro italiani su dieci (40%) che ricevono la tredicesima devono destinarla prioritariamente al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette, ma per più di uno su tre (35%) la mensilità aggiuntiva servirà a finanziare gli acquisti di Natale. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sul comportamento di spesa dei circa 34 milioni di italiani tra operai, impiegati e pensionati che ricevono la tredicesima in prossimità della scadenza della ...

Natale - Coldiretti : “A Roma abeti dei boschi distrutti” : Richieste al di sopra delle previsioni per gli alberi di Natale realizzati con gli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. Lo rende noto la Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc ha deciso di prorogare la vendita fino ad esaurimento anche stamani nel mercato di Campagna ...

Natale - Coldiretti : “Albero vero in 3.6 milioni di case - spesa media di 33 euro” : L’albero naturale per le feste di Natale trova spazio quest’anno nelle case di 3,6 milioni di famiglie italiane, per una spesa media di 33 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare abeti di varietà particolari ma anche più costose rispetto al più tradizionale abete rosso. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè presentata in occasione dell’iniziativa di solidarietà, realizzata insieme a ...

Natale - Coldiretti : è corsa all’acquisto degli abeti abbattuti dal maltempo : corsa all’acquisto degli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite: l’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti lo scorso 29 Ottobre e nella loro vendita nei mercati di ...

Coldiretti : commercio al dettaglio - situazione stagnante in attesa del Natale : Una situazione stagnante in attesa del Natale con offerte e promozioni che favoriscono gli acquisti, con una stima per quest’anno di 541 euro a famiglia in aumento del 3%. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Deloitte nel commentare l’andamento del commercio al dettaglio dell’Istat con vendite che a ottobre 2018 sono pressoché ferme in valore su settembre (+0,1%) mentre sono cresciute rispetto a ottobre 2017 dell’1,5%. Un ...

Coldiretti : alberi di Natale dai boschi distrutti : Per la prima volta diventano alberi di Natale gli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale. L’appuntamento è per ...