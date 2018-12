Natale al porto di Marina di Ragusa | il programma

Roma. Potenziato il trasporto pubblico a Natale : Rafforzamento delle linee bus, navetta shopping, una linea circolare per spostarsi nelle vie del centro storico, potenziamento delle linee metro

Il concerto di Natale della banda dell'arma dei Carabinieri conquista i passeggeri in aeriporto : Quest'anno i 90 orchestrali dell'arma dei Carabinieri, nota in tutto il mondo per la varietà del suo repertorio, hanno eseguito brani di musica classica e trascrizioni del repertorio moderno. LEGGI ...

Portofino isolata - in attesa di una strada : forse a Natale nuova passerella pedonale - : Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina irraggiungibile dallo scorso 30 ottobre dopo il crollo della provinciale 227 per le violente mareggiate che si sono abbattute sulla costa ligure. Per ...

Portofino è isolata - entro Natale una nuova passerella pedonale : Portofino è isolata, entro Natale una nuova passerella pedonale Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina irraggiungibile dallo scorso 30 ottobre dopo il crollo della provinciale 227 per le violente mareggiate che si sono abbattute sulla costa ligure. Per le auto l'obiettivo è riaprire l'accesso alla strada entro fine ...

Matempo Liguria : in arrivo passerella pedonale a Portofino per accogliere i turisti a Natale : “Sono arrivati i moduli della passerella pedonale – alti circa un metro e mezzo sopra il livello della strada – che, aggirando le voragini sulla strada provinciale 227, permetteranno a tutti di raggiungere il borgo”. Matteo Viacava, sindaco di Portofino, ha aperto con questa notizia la riunione tra il Comune e i commercianti che si è tenuta oggi all’interno del Teatrino comunale.Insieme al primo cittadino e al ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale : A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. “Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto ...