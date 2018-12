: Nasconde corpo di suo operaio al nero - TelevideoRai101 : Nasconde corpo di suo operaio al nero - ierogamos : RT @alemezlo: In futuro saremo immortali. E in grado di vivere non in un corpo fragile, ma in una macchina perfetta. Ma cosa si nasconde di… - CasaliniFabio71 : ...Leonarda ritorna con un martello in mano. Le campane suonano, un colpo solo, secco, e tutto finisce. Leonarda na… -

Un imprenditore del Bellunese è accusato di omicidio colposo, violazione delle norme antinfortunistiche e frode: avrebbe abbandonato in un bosco a Sagron Mis ildi un suo, assunto ine morto sul lavoro. Inizialmente si era pensato che l', un moldavo 28enne, fosse morto per la caduta di un albero, ma si è invece scoperto che a ucciderlo è stato il cavo di acciaio di una teleferica per legname.Da qui i sospetti sul datore di lavoro, che dopo aver portato il, aveva finto di averlo scoperto.(Di venerdì 14 dicembre 2018)