Napoli | Allan guarda avanti ' Puntiamo all Europa League e al campionato'

Napoli - Allan : 'Juve fuori dal comune ma non molliamo. Arriviamo in fondo in Europa League' : Alla presentazione del calendario ufficiale il centrocampista del Napoli Allan ha fatto il punto sulla stagione della squadra di Ancelotti, tre giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League: " L'...

Napoli - Allan : 'Regaliamo quattro vittorie ai tifosi da qui a fine anno' : Napoli - 'Ci è dispiaciuto uscire dalla Champions dopo un girone giocato così bene. Abbiamo sbagliato l'ultima partita, ora rituffiamoci nel campionato e regaliamo quattro vittorie ai tifosi da qui a ...

Atalanta-Napoli in diretta LIVE : ammonito Allan – il video del gol di Fabian Ruiz : 15′ ammonito Allan per gioco scorretto 11′ Gomez ignora i compagni e calcia a rete. Palla nettamente fuori. Pessima giocata 9′ Colpo di testa di Mancini dal dischetto del rigore, palla fuori 8′ L’Atalanta abbozza la reazione ma il Napoli ha il match in pieno controllo 3′ GOL DEL NAPOLI, 0-1 Fabian Ruiz. Gran tiro […] L'articolo Atalanta-Napoli in diretta LIVE: ammonito Allan – il video del gol di ...

Allan : «Vogliamo rifarci subito dopo Napoli-Chievo» : In conferenza stampa Allan in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: «Siamo un po’ rammaricati per il pareggio contro il Chievo. Speriamo ci serva di lezione per domani, dobbiamo essere più intensi e cattivi per portare i tre punti a casa contro una squadra che difende molto bene». Italia o Brasile?: «Ho sempre avuto nella testa l’idea di giocare nel mio club, non ho parlato con nessuno e ho sempre dato tutto. È ...

Live Napoli-Chievo 0-0 Dentro Milik e Allan per vincere : Il Napoli, reduce dal successo in rimonta sotto il diluvio di Marassi col punteggio di 1-2 sul Genoa, per continuare la rincorsa alla Juventus capolista, il Chievo per celebrare al meglio...

Pallanuoto serie A2 - la Metal Carpenteria R.N. Crotone in trasferta contro Acquachiara Napoli sabato 24 novembre : Inizia in trasferta il debutto storico in A2 della Metal Carpenteria Crotone contro l’agguerrita Acquachiara Napoli tra le squadre candidate

Napoli - i dati dei giocatori : Allan mostruoso - Insigne cecchino : Gli ingranaggi del sistema Dopo aver raccolto le statistiche dell’attacco e della difesa del Napoli, inteso come squadra, passiamo ora in rassegna alcuni numeri riferiti ai singoli calciatori. La sosta è il momento perfetto per fissare alcuni concetti, per individuare punti di forza e criticità nell’organico di una squadra di calcio. Per quanto riguarda i dati grezzi, i numeri più interessanti dell’organico di Ancelotti ...

Allan convocato dalla Selecao - tutta l’emozione del difensore del Napoli : “sto vivendo un sogno” : Allan convocato dalla Nazionale brasiliana, per il difensore del Napoli è un sogno che si avvera “Sto vivendo un sogno”. Così Allan parla con tutta l’emozione che ha in corpo in un’intervista dopo la convocazione con il Brasile. “Far parte di una nazionale con così tanti campioni è un riconoscimento molto importante di quanto ho fatto finora nella mia carriera. – ha continuato il difensore del Napoli ...

Napoli - Allan “core grato” : “Nella Seleçao grazie agli azzurri” : Napoli– Da almeno due anni si sta dimostrando tra i migliori centrocampisti d’Italia, se non d’Europa. Con la maglia del Napoli è diventato titolare inamovibile e beniamino dei tifosi, portatore di una sana “garra” sudamericana un po’ insolita, c’è da dirlo, per uno che proviene dalla sua nazione. Si perché se ti chiami Allan, e […] L'articolo Napoli, Allan “core grato”: “Nella ...

Napoli - vittoria da pallanuoto a Genova : quando meteo e buon senso non vanno di pari passo ‘affoga’ lo spettacolo : Nella piscina del Luigi Ferraris, il Napoli supera il Genoa 2-1: la forte pioggia limita le due squadre e ne fa le spese lo spettacolo La pioggia ha deciso di essere la vera protagonista del sabato calcistico in tutto il mondo. In quel legame storico che unisce Genoa all’Argentina, ricordiamo il soprannome ‘Xeneizes’ – ‘Genovesi’ del Boca Juniors, tanto in sudamerica quanto in Italia, la pioggia priva i ...

Napoli - l'entusiasmo di Verdi : "Che carica il San Paolo!". Con il Genoa fuori Allan? : La presentazione di un nuovo sponsor, My Taxi, è stata l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo Simone Verdi, che da quando è a Napoli non aveva ancora avuto incontri ufficiali con la ...

Psg-Napoli 1-1 - pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...

Napoli - le pagelle di CM : Allan - Koulibaly e Callejon fanno i marziani. Nessuna insufficienza : Koulibaly 8.5: al 27' dimostra di essere, semplicemente, il miglior centrale del mondo. Uno contro uno ferma Mbappé lanciato con una pulizia nel contrasto assoluta. Scivola e poi imposta. Incredibile.

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...