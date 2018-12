Mourinho non risparmia nemmeno Klopp | frecciatina velenosa dello Special One | “i trofei

Manchester United - Mourinho : 'Pogba un virus? Non sto a questo gioco' : Un rapporto tra alti e bassi e qualche scintilla di troppo, specialmente negli ultimi mesi. Tra José Mourinho e Paul Pogba non sempre tutto ha funzionato per il meglio, ma l'attuale allenatore del ...

Manchester United - clamorosa lite Mourinho-Pogba : “sei solo un virus - non giochi a calcio” : Mourinho-Pogba, la querelle tra i due prosegue ed i toni in casa Manchester United si alzano in maniera a dir poco pericolosa Mourinho-Pogba, nuovo atto di un rapporto mai decollato. I due si stanno beccando da inizio stagione ed in casa Manchester United si prospettano ore calde in vista del mercato invernale, ma sopratutto di quello estivo del 2019. “O lui o me”, sembra voler dire Pogba con i suoi continui atteggiamenti, ma ...

Manchester United - Mourinho contro Pogba : 'Sei un virus! Non rispetti gli altri e danneggi chi ti sta intorno' : Uno sfogo durissimo quello dell'allenatore portoghese, spazientito dall' ennesima prova sottotono del centrocampista che si è laureato campione del mondo con la Francia. Una partita insufficiente ...

Manchester United - Mourinho : 'Oggi è difficile per noi comprare top player - non è più come una volta' : Il 2-2 contro il Southampton ha ancora una volta evidenziato i limiti del Manchester United, che in Premier League continua a fare fatica. La partenza in stagione è stata balbettante, con appena 6 ...

Champions - Mourinho : “Criticano la mia esultanza? Non sanno cosa vuol dire allenare” [VIDEO] : “Può il sottoscritto o un altro allenatore avere una reazione, un gesto di frustrazione? Può averlo a bordocampo dove non molti di quelli che commentano il calcio sono stati? Inviterei queste persone a sedersi in panchina da allenatori, ma penso forse sia meglio fare vacanza alle Barbados e poi andare in tv, è molto più comodo che stare a bordocampo come fanno gli allenatori“. José Mourinho si toglie più di un sassolino dalla ...

Mourinho spavaldo : 'La mia esultanza? Chi mi critica non allena' : MANCHESTER - ' Può il sottoscritto o un altro allenatore avere una reazione, un gesto di frustrazione? Può averlo a bordocampo dove non molti di quelli che commentano il calcio sono stati? Inviterei ...

Thiago Motta e i suoi modelli : 'Ancelotti il top - Mourinho un vincente : cerca un nemico - se non c'è lo crea' : E parlando alla Gazzetta dello Sport non nasconde le proprie ambizioni: "Rispetto Tuchel e non ho nulla contro di lui, ma il mio obiettivo è la panchina del PSG". Idee chiare, obiettivo fissato. Ma ...

Chi è l’allenatore del Secolo? Secondo numeri e trofei non ci sono dubbi : vince Josè Mourinho! : José Mourinho è l’allenatore del secolo. Dal 2001 ad oggi sono state prese in esame le coppe più importanti a livello nazionale e internazionale, per un totale di 292 trofei divisi per 112 allenatori. Alla fine è emerso come il portoghese sia il tecnico più vincente del XXI secolo Allenatore del secolo. È José Mourinho a finire in testa alla speciale classifica che mette a confronto tutti i tecnici che dal 2001 ad oggi hanno vinto trofei. ...

Valencia : 'Non sono infortunato. Se non gioco è per scelta di Mourinho' : MANCHESTER - Al Manchester United rischia di scoppiare un altro caso. Antonio Valencia , capitano dei Red Devils , non scende in campo dal pari in Champions col Valencia di inizio ottobre ma finora ...

Mura e Mourinho : “Il biglietto non include il diritto di insultare” : “Sono d’accordo con Ancelotti” Gianni Mura, su Repubblica ovviamente, fa una premessa. Premessa colta, perché citare Manlio Scopigno è cultura. E citare una delle sue frasi cult, è poesia. “Mai mi sarei aspettato di vedere Niccolai in mondovisione (in realtà disse via satellite)” quando il difensore venne convocato in Nazionale. E così Gianni Mura scrive che mai si sarebbe aspettato di difendere Mourinho uno che nella sua carriera è ...

Steve Kerr : 'Seguo Mourinho e Klopp - non saremo mai la Juventus della NBA' : L'allenatore dei Golden State Warriors, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sorride alla prima domanda sul calcio italiano. Su Conte e Allegri e sui sette scudetti vinti dalla Juventus. Non sono la sua priorità, come racconta: "In verità sono un grande ammiratore di ...

Gramellini fa la morale a Mourinho e non cita mai gli insulti : Come il ministro Centinaio Massimo Gramellini. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. È il miglior paradigma dello stato del giornalismo italiano. Prende carta e penna – con 24 ore di ritardo, i pensieri solenni vanno lasciati sedimentare – per dire la sua su Mourinho e il suo gesto allo stadio della Juventus. Per quei tre che non lo sapessero, a fine partita, dopo aver vinto in rimonta, ma soprattutto dopo essere stato insultato ...

Insulti dai tifosi della Juventus Mourinho non racconta tutta la verità : Una premessa è d'obbligo: allo stadio si va per tifare la propria squadra del cuore e non per insultare gli avversari. Questo dovrebbe essere lo spirito dello sport in generale. Detto ciò, sarebbe anche opportuno che i fatti venissero riportati come sono realmente accaduti. José Mourinho, dopo la vittoria del suo Manchester United in casa della Juventus in ...

