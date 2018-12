MotoGp | Pol Espargaro mette le cose in chiaro | “non mi arrabbierò se Pedrosa dirà che la

MotoGp – Cambio al vertice della FIM : Jorge Viegas è il nuovo presidente - sostituisce Vito Ippolito : Il portoghese è stato nominato presidente della Federazione Internazionale nel corso dell’Assemblea generale tenutasi oggi ad Andorra la Vella Cambia il presidente della FIM, Jorge Viegas prende il posto di Vito Ippolito che termina così il proprio mandato dopo dodici anni. L’Assemblea generale, tenutasi oggi ad Andorra la Vella ha nominato il portoghese al vertice della Federazione, della quale fa parte da molto tempo: ...

MotoGp – Pol Espargarò non ci crede - l’abbraccio con il fratello Alexis dopo il terzo posto nel Gp di Valencia [VIDEO] : Pol Espargarò sul podio del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo giunto terzo sul traguardo della pista spagnola L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa dell’asfalto scivoloso. ...

MotoGp - Dovizioso eroe nel diluvio; 2° Rins - 3° Pol Espargaro. Vale 13° : Dai flutti di Valencia emerge la sagoma della Desmosedici di Dovizioso, il miglior aliscafo nella giornata da tregenda del GP spagnolo. Il forlivese, uno specialista di questi climi, si impone nel ...

MotoGp – Vinales - che peccato! Dopo la pole lo spagnolo cade a causa della pioggia a Valencia [VIDEO] : Maverick Vinales cade durante il Gp di Valencia, Dopo la pole position lo spagnolo non conclude l’ultimo appuntamento di stagione del Motomondiale Prima che la bandiera rossa fosse stata sventolata a Valencia, tante sono state le cadute in occasione dell’ultimo Gran Premio di stagione. Dopo Morbidelli, Petrucci e Marquez è toccato anche a Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, Dopo la pole position che si era riuscito ad ...

MotoGp – Iannone - qualifiche con rimpianto : “se avessi fatto lo stesso tempo della Q1 avrei fatto la pole” : Andrea Iannone commenta le qualifiche del Gp di Valencia: le dichiarazioni del pilota italiano della Suzuki Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non qualificarsi nel Q2 e ‘meritarsi’ solo ...

MotoGp – Vinales poleman a Valencia - lo spagnolo ritrova la sua serenità : “ecco perchè ho cambiato capotecnico” : Maverick Vinales commenta le sue magnifiche qualifiche in vista del Gp di Valencia: le dichiarazioni del poleman spagnolo Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non qualificarsi nel Q2 e ...

Maverick Vinales - GP Valencia MotoGp 2018 : “Felicissimo di aver fatto la pole in Spagna. Ho capito come sfruttare la Yamaha” : Maverick Vinales conquista la pole position del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di MotoGP in Spagna. Il centauro iberico della Yamaha ha dato seguito all’ottimo momento di forma vissuto, ricordando il successo in Australia. Per Maverick, infatti, dopo una stagione fatta di tanti bassi e poco alti, questo è un risultato che rilancia le sue quotazioni in vista della corsa domenicale, dove vorrà recitare un ruolo di primo ...

