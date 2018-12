Morte Martina Rossi | condannati a 6 anni i due imputati

Arezzo - due giovani condannati a 6 anni per la Morte di Martina Rossi. “Precipitò dal 6° piano per sfuggire a violenza” : Sono stati condannati a 6 anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, a processo davanti al tribunale di Arezzo per la morte della 20enne genovese Martina Rossi, precipitata dal sesto piano dell’hotel Santa Ana a Palma di Maiorca il 3 agosto del 2011. I due, entrambi 27enni, sono stati giudicati colpevoli dopo 8 ore di camera di consiglio. Le accuse contestate agli imputati erano morte come conseguenza di altro reato e ...