Montagna | trovati morti i due escursionisti dispersi nel Tarvisiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sono statiin una pozza d’acqua in fondo a un dirupo i duetriestinida martedì scorso. Ne dà notizia un comunicato dell’ufficio stampa del Soccorso Alpino. Ora si sta procedendo al recupero dei corpi.Le ricerche in questi giorni per rintracciarli non erano mai cessate e anche questa mattina era salita sui rilievi del, dove i due si erano persi, la task force composta da una cinquantina di uomini del Soccorso Alpino e speleologico del Cnsas assieme a altri del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, unita’ cinofile delle Fiamme Gialle e Protezione Civile. Nel primo pomeriggio il tragico epilogo con l’individuazione dei due corpi privi di vita.Massimo Grassi, 41 anni, e Jennifer Bubic, 35enne, risultavanoda martedì scorso, dopo il mancato rientro da una gita nel ...