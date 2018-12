Monopoli | interrogazione M5S | video antiabortista durante l' ora di religione

Blastingnews

(Di sabato 15 dicembre 2018) È polemica al liceo "Galileo Galilei" di, comune della città metropolitana di Bari.l'ora di, in alcune classi, sarebbe stato proiettato un controversovietato ai minori sull'interruzione di gravidanza. La vicenda è stata denunciata sulla pagina Facebook "I Sentinelli di Bari". Due deputati del Movimento 5 Stelle, Veronica Giannone e Luigi Gallo, nelle scorse ore hanno presentato anche un'al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.IlGli studenti iscritti alle prime classi del Polo Liceale "Galileo Galilei" di(Bari) sarebbero ancora sconvolti per il documentario sull'aborto proiettato alcuni giorni fa,l'ora diMartedì 4 dicembre, sono intervenuti in aula alcuni esponenti del ‘Movimento per la vita' (associazione che s'impegna a promuovere ed a difendere il diritto alla vita, fin dal ...