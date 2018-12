Monitor Dell per professionisti | arriva il 49 pollici curvo da 5120 x 1440 pixel

Maltempo - alluvione Albinia : “Tavolo di Monitoraggio delle opere” : “Istituire un tavolo di monitoraggio permanente fino alla conclusione delle opere di messa in sicurezza del fiume Albegna”, dopo l’alluvione che colpì la zona sei anni fa, “che coinvolga i Comuni dell’area, il consorzio di bonifica, le associazioni delle imprese e i comitati e le associazioni locali”. E’ la proposta lanciata dal capogruppo Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras in una lettera inviata ...

Animali - Abruzzo : “Protocollo per il Monitoraggio dell’orso bruno marsicano” : Un protocollo d’intesa, il primo firmato in Italia, tra Regione Abruzzo, due Parchi nazionali, riserve regionali, tre Atc (Ambiti territoriali di caccia) e l’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), principalmente volto a monitorare l’attività – con l’ausilio di cani opportunamente addestrati e fuori dalle aree protette – dell’orso bruno marsicano. Il protocollo si estende anche al monitoraggio di ...

Roma - Monchi Monitora un giocatore dell'Ajax : La Roma pensa ancora a Donny van de Beek. Come scrive il Corriere dello Sport , il classe '97, di ruolo centrocampista, è monitorato da Monchi , ds giallorosso.

Monitor gaming - l'avanzata dei modelli curvi. Asus leader del mercato : Il settore del gaming è in grande espansione da anni e questo non può che riflettersi sul mondo dell'hardware, Monitor compresi. WitsView cita in particolare l'area asiatica come motore di questa ...

Copernicus progetta un sistema di Monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 : Con la pubblicazione, lo scorso mese, della Relazione Speciale di IPCC sugli impatti del Riscaldamento Globale di 1.5°C (IPCC Special Report on Global Warming[1][1]), è diventato ancora più evidente come gli impegni presi fino ad ora non siano stati sufficientemente efficaci per limitare il riscaldamento globale secondo gli obiettivi stabiliti nell’Accordo di Parigi. Quest’ultimo, sottoscritto da 195 nazioni nel corso della 21° Convenzione ...

Eruzioni vulcaniche - ecco il 1° sistema al mondo di “allerta veloce” : lancia l’allarme un’ora prima dell’esplosione - Monitoraggio attivo sull’Etna : Riuscire a dare l’allarme in tempi rapidi nelle situazioni di emergenza fa la differenza. Se l’emergenza è nientemeno che il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna, che si prepara per una delle sue famose esplosioni, si comprende bene l’utilità di un’informazione tempestiva su quello che sta per accadere. Il primo sistema al mondo di allerta veloce (early warning) di un’eruzione vulcanica, capace di dare l’avviso da remoto un’ora prima ...

Salute : al via Monitoraggio civico delle farmacie ospedaliere : La crisi economica, il definanziamento del Ssn e scelte errate di politica sanitaria possono mettere a rischio la garanzia del perfetto equilibrio. Per questo abbiamo deciso di avviare questo ...

Al via Monitoraggio civico delle farmacie ospedaliere : Napoli, 29 nov. (AdnKronos Salute) - Un'osservazione sul campo delle attività delle farmacie ospedaliere per misurare, dal punto di vista dei cittadini, l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti, la loro capacità di garantire i diritti del malato, nonché individuare possibili azioni di miglio

Ponte Morandi - Castellucci (ad Autostrade) : “In corso Monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...

ActivityTracker Monitora il fitness senza accessori e senza gravare sulla batteria dello smartphone : ActivityTracker è un'applicazione che permette di monitorare l'attività di fitness quotidiana senza gravare sulla batteria e senza dover indossare un accessorio per il fitness. L'app traccia i passi, la distanza, il consumo giornaliero di calorie attive e tempo di attività semplicemente portando con sé lo smartphone senza utilizzare il GPS. L'articolo ActivityTracker monitora il fitness senza accessori e senza gravare sulla batteria dello ...

Dell S2719DGF - il Monitor per giocare con ottimo rapporto fra prezzo e prestazioni : Se siete alla ricerca di un monitor per giocare, fra le tante opzioni in commercio prendete in considerazione anche il Dell S2719DGF, un prodotto con una diagonale utile di 27 pollici, frequenza d’aggiornamento fino a 155 Hz tramite overclock, e tecnologia TN. I bene informati, davanti all’ultima sigla staranno storcendo il naso, ignari del fatto che i monitor con questa tecnologia sono i migliori nell’ambito gaming. TN sta per Twisted ...

È iniziato il rilascio della nuova funzione di Monitoraggio del tempo speso su Facebook : Come per Instagram la settimana scorsa, anche per Facebook è arrivato il momento di rilasciare la nuova scheda che mostra quanto tempo spendiamo sul […] L'articolo È iniziato il rilascio della nuova funzione di monitoraggio del tempo speso su Facebook proviene da TuttoAndroid.

Dottoranda dell’Università di Pisa - vince il premio “Amelia Earhart” con un progetto per Monitorare la spazzatura spaziale : Selena Ghio, Dottoranda al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ha vinto una borsa di studio di 10mila euro intitolata ad Amelia Earhart, l’aviatrice statunitense che negli anni Trenta del Novecento stabilì numerosi record di volo, diventando un simbolo dell’emancipazione femminile. Il premio è conferito da Zonta International, un’organizzazione impegnata a migliorare le condizioni delle donne nel mondo, che ogni ...

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti? Accusa spropositata. Gli sbarchi sono Monitorati dalle forze dell’ordine” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’Accusa di ...