Mini - DallHonduras a Panama al volante della Countryman - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Dallaltra parte del mondo. Attraversare il Centro America,: 2.500 chilometri da scolarsi tutti dun fiato, guidando la. Detta così non suona particolarmente dura, né così avventurosa, per la verità. Il viaggio, però, inizia ad apparire sotto una luce completamente diversa non appena metto piede sul continente americano. Sì, perché, presto, mi rendo conto che, da queste parti, molti degli schemi mentali in voga nella cara, vecchia Europa, vanno, se non del tutto abbandonati, perlomeno ridimensionati.Laibrida 4x4. Ma facciamo un passo indietro, partendo dalla macchina, ovvero da quella che, sin da subito, appare come lunica certezza su cui posso contare davvero. Una bella certezza, perché questadimostra molto presto di cavarsela benone anche quando lasfalto lascia il posto a terra, sassi e a veri e propri crateri lunari (a ...