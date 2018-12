Michael Weatherly accusato di molestie? Eliza Dushku contro Bull | le dichiarazioni shock

optimaitalia

Ma veramente non se ne salva neanche uno in quel di Hollywood?

(Di venerdì 14 dicembre 2018)disessuali: il set diè nel caos. A svelare il casoè il New York Times, che spiega come l'attrice, che si era unita al cast del legal drama alla fine della prima stagione, abbia deciso di denunciare il network CBS dopo aver ricevuto una serie di commenti sgraditi dalla star della serie. L'ex Faith Lehane di Buffy sarebbe dovuta entrare nel cast a tempo pieno, e non più come personaggio ricorrente, ma in seguito alle accuse, la CBS ha deciso di tagliarla fuori. Il network ha patteggiato un accordo segreto con l'attrice, pagandole 9.5 milioni in cambio del suo silenzio. Lo stipendio è stato confermato dalla stessa CBS.La notizia diha fatto il giro del mondo, lasciando indignati i fan di Tony DiNozzo di NCIS. Adesso c'è da chiedersi: sul set disi respirava un'aria tossica, ...