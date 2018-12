Meteo oggi | maltempo e abbondanti nevicate sui monti

Meteo oggi : maltempo - attese nevicate in pianura al Nord : Meteo oggi - Una nuova perturbazione atlantica sta apportando fenomeni di instabilità diffusa sui territori italiani. Vediamo cosa aspettarci per la giornata odierna. Attualmente le condizioni...

Meteo - Italia nella morsa del maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il Meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Meteo : ciclone di Santa Lucia con pioggia - freddo e neve : Secondo gli esperti Meteo ci attendono giorni all'insegna del freddo di giorno e del gelo notturno. La neve potrà cadere a quote molto basse, se non addirittura in pianura in alcune zone. La prima di due perturbazioni in arrivo sull'Italia raggiungerà il Nord-Ovest già dalla serata di mercoledì.Continua a leggere

Meteo oggi : risveglio gelido - temperature diffusamente sotto zero : Meteo oggi - Complice l'inversione termica, questa mattina il risveglio è risultato gelido per gran parte delle regioni del territorio italiano. Si registrano valori diffusamente sotto zero su gran...

Meteo oggi : calo termico - ancora piogge e rovesci di neve tonda : Meteo - La perturbazione artica tanto annunciata nel corso degli ultimi giorni, è arrivata sull'Italia apportando un sensibile calo termico, accompagnato da fenomeni di instabilità soprattutto sul...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per oggi - 10 Dicembre : La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di variabilità e instabilità all'estremo Sud, mentre sul resto del territorio il tempo sarà generalmente stabile. Clima secco e...

Meteo oggi : inizia il calo termico - piogge sulle adriatiche : Meteo oggi - La perturbazione a carattere freddo annunciata in questi giorni è giunta sull'Italia. A partire da oggi assisteremo ad un sensibile calo termico, ventilazione settentrionale ma poche...

Meteo - domenica di pioggia al Nord e sole al Sud. Ma da lunedì arrivano freddo e temporali : Che tempo farà domani, domenica 9 dicembre, in Italia? Secondo le previsioni Meteo, ci saranno piogge sparse al Nord e al Centro e clima più mite con sole al Sud. Ma l'alta pressione ha le ore contate: da lunedì 10 dicembre una perturbazione atlantica porterà temporali e un sensibile abbassamento delle temperature.Continua a leggere

Meteo ponte Immacolata : neve gelo dal weekend/ Ultime notizie e previsioni : pioggia e temporali al centro Nord - IlSussidiario.net : previsioni Meteo ponte Immacolata: piogge, neve e gelo dal weekend al centro Nord e in Sicilia, le Ultime notizie e gli aggiornamenti

Meteo domani : veloce perturbazione - attese pioggie e rovesci : Meteo domani - Nel corso della giornata di domani, un veloce cavo d'onda di origine Nord Atlantica attraverserà la nostra penisola da Nord a Sud apportando un veloce peggioramento delle condizioni...

Meteo oggi : tempo stabile e tanto sole - qualche nebbia al Nord : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi e consolidarsi ulteriormente su gran parte del territorio nazionale e sul Mediterraneo in...

Meteo - oggi prevarrà il sole. Ma da giovedì il tempo peggiora : oggi nebbia in Val Padana e temperature in calo. giovedì tempo in peggioramento per l'arrivo di una rapida perturbazione che porterà piogge sparse su Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna.Continua a leggere

Meteo - pioggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere