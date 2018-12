Mense Lodi | giudici Milano | discriminazione del Comune Ultime notizie

Caso Mense a Lodi 'regolamento discriminatorio'/ Ultime notizie - associazioni vincono ricorso contro il Comune : Caso mense a Lodi: il Tribunale di Milano ha condannato il Comune considerando la sua condotta discriminatoria ed obbligandolo a riscrivere il Regolamento.

Mense - giudici : "Comune Lodi discrimina" : 20.16 Il Tribunale di Milano ha accertato la "condotta discriminatoria del Comune di Lodi" nel servizio di Mense scolastiche per aver discriminato bimbi stranieri. Ha ordinato di "modificare il regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'Ue di presentare la domanda di accesso" alle stesse condizioni degli italiani. Accolto il ricorso di alcune famiglie straniere ...

Lodi : giudici - discriminazione su Mense : ANSA, - MILANO, 13 DIC - Il Tribunale di Milano ha accertato la "condotta discriminatoria del Comune di Lodi" sul caso del servizio mensa dal quale sono stati esclusi di fatto alcuni bambini stranieri ...

Caso Mense a Lodi - il tribunale di Milano sconfessa la sindaca : "Condizioni uguali per tutti" : Svolta nella vicenda dei figli di stranieri esclusi dal nuovo regolamento comunale: "Va cambiato". I legali: "Vitttoria della ragionevolezza"

Bambini e Mense scolastiche. Lettera aperta del sindaco di Samassi alla sindaca di Lodi : Probabilmente il Comune che ho l'onore di amministrare non ha nulla a che vedere con l'economia e con le dinamiche sociali dei ricchi Comuni del Nord Italia e di Lodi in particolare. Però una cosa ci ...

Lodi - caso Mense : tutti in piazza per il flash mob in favore dei bimbi immigrati : L'iniziativa organizzata dal Coordinamento Uguali Doveri e "diretta" dal regista Vittorio Vaccaro: mestoli e padelle a scandire i rintocchi dell'orologio ed evocare il trascorrere delle ore a scuola in attesa del pranzo

Lodi - sciopero delle cuoche delle Mense scolastiche : 2mila panini per gli alunni : Dopo il regolamento anti-immigrati della giunta leghista, nuovi problemi nelle scuole primarie e dell'infanzia

Lodi - Mense scolastiche senza pace : ora lo sciopero delle cuoche : Nel giorno in cui il «caso Lodi» pare sgonfiarsi, ecco una nuova tegola sulle mense scolastiche: le 72 cuoche che preparano i pasti a 2.200 bambini Lodigiani e 17 plessi scolastici entrano oggi in ...

Lodi : delibera riapre le Mense ai bambini stranieri : Per il sindaco Sara Casanova non si tratta di un passo indietro. In assenza delle certificazioni sui beni nelle nazioni d'origine, alle famiglie di stranieri basterà una dichiarazione del consolato di ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ue : oggi al summit migrazioni e manovra economica italiana. Lodi - novità per le Mense : Cronaca: caso-Lodi, il Comune rivede il regolamento per l'accesso alla mensa scolastica Dopo le proteste per il regolamento del Comune di Lodi, che aveva di fatto estromesso circa 200 bambini dalle ...

A Lodi soluzione all'italiana : una delibera comunale apre le Mense : La Giunta vara nuove linee guida del regolamento che prevede maglie più larghe per l'autocertificazione. Intanto, però, altri Comuni del nord stanno adottando le stesse normative -

Lodi - bambini esclusi dalle Mense anche in altre città : i casi da Vigevano a Palazzago. Asgi : “Cancellare le delibere” : Esiste una linea invisibile che collega la città di Lodi ad altre città della Lombardia. Comuni grandi e piccoli, molti a trazione leghista. Tutti hanno adottato lo stesso provvedimento per l’accesso ai servizi scolastici e sociali, quello che obbliga le famiglie straniere extra comunitarie a presentare, oltre all’Isee, un certificato sul possesso di immobili o beni rilasciato dal proprio Paese di provenienza. Pena: la perdita delle ...

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso Mense di Lodi è un'apartheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

Lodi - Salvini : sindaco fa bene - su Mense solo giustizia e buonsenso : Matteo Salvini difende il sindaco di Lodi Sara Casanova criticata anche da Luigi Di Maio per il nuovo regolamento sulle mense scolastiche. "Il sindaco di Lodi vuole controllare che tutti quelli che devono paghino la mensa scolastica dei figli? Fa bene", scrive il ministro dell'Interno su Facebook."Basta coi furbetti, se c’è gente che al suo Paese ha case, terreni e soldi, perché dovremmo dare loro dei ...