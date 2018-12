Marcovecchio lancia la sfida su sanità | Trignina | sicurezza Ma sulla maxi discarica

zonalocale

Elezioni regionali, Manuele Marcovecchio lancia la sua campagna elettorale

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Piano piano, non senza tormento, non senza riflessioni notturne, non senza lunghe passeggiate, ho cercato di comprendere se per me si dovesse chiudere una stagione politica e se ne dovesse aprire un'...