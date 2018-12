Manovra - Tria : io rientro in Italia - a Bruxelles staff Tesoro : Bruxelles, 14 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto annunciato ieri, ha lasciato Bruxelles oggi pomeriggio insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha spiegato lo stesso Tria ai ...

Manovra - fonti Mef : “Clima positivo dopo incontri di Tria con Moscovici e Dombrovskis” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della Manovra al voto in aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e il commissario Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - Conte e Tria chiedono flessibilità su giustizia e dissesto : Sono in corso i negoziati con la Commissione Europea da ieri, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri ha confermato che si fermerà a Bruxelles a trattare finché non si arriverà ad un accordo. ...

Confindustria - Boccia : Manovra tiene se ci sarà crescita dell'1 - 5% : La Manovra "tiene se ci sarà una crescita dell'1,5%, ma il rallentamento globale dell'economia potrebbe portare a un rallentamento della crescita". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, aggiungendo: "Nessuno vuole dare consigli a nessuno, ma qualche dubbio è ...

Manovra - si tratta a oltranza. Tria resta a Bruxelles. Intesa vicina. Moscovici vigila : 'Un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo' aveva detto il commissario Ue prima di esprimere la volontà di trovare un'Intesa -

Manovra - trattativa a oltranza con la Commissione Ue. Tria : “Resterò qui fino all’accordo” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con la Commissione europea per giungere a un accordo sulla Manovra. Lasciando Palazzo Berlaymont , Tria ha dichiarato: "Domani avrò altri incontri, resterò finché non arriviamo a un accordo. Si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".Continua a leggere

Manovra - Tria : a Bruxelles fino intesa Ue : 19.40 Manovra,Tria:a Bruxelles fino intesa Ue Il ministro dell'Economia, Tria, avrà altri incontri a Bruxelles "finché non si arriverà ad un accordo". Lo annuncia lo stesso ministro dopo aver visto il commissario Ue Moscovici e al termine di un colloquio con il ...

Manovra economica 2019 - Tria a Bruxelles fino a chiusura trattativa con Ue - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Economia annuncia: "Sul tavolo la nostra proposta" di legge di bilancio. Ieri il premier Conte ha proposto di portare il deficit al 2,04 . "Cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza", commenta ...

Manovra : concluso l'incontro fra Tria e Moscovici : "Lo sforzo fatto dall'Italia è consistente e apprezzabile" . Con queste parole, il Commissario agli Affari europei Pierre Moscovici , ha commentato l'incontro concluso poco fa a Bruxelles con il ...

Tria porta a Bruxelles la proposta sulla Manovra. Moscovici : “La riduzione del deficit non basta” : Mentre all’Europa Building è in corso il Consiglio Europeo, cui partecipa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dall’altra parte di Rue de la Loi, a palazzo Berlaymont, la sede della Commissione nel Quartiere Europeo di Bruxelles, continuano le trattative per trovare un’intesa sulla manovra economica tale da consentire all’Italia l’avvio dell...

Fisco - finanza e lavoro : Confindustria Cuneo spiega i principali contenuti della Manovra : Martedì 18 dicembre, alle 15.30 , presso la sala Michele Ferrero di Confindustria a Cuneo , corso Dante 51, si svolgerà il seminario tecnico "Manovra di bilancio 2019. Prime osservazioni", rivolto a ...