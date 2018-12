Manovra | Lega-M5s | ecobonus fino al 2021 | sismabonus fino al 2024

Manovra - Lega : incentivi a chi torna in ItaliaSgravi ai pensionati che scelgono il Sud : Un emendamento firmato Claudio Bagnai punta a ridurre le tasse ad un forfait del 7% per cinque anni per i pensionati residenti all'estero che scelgano di venire, o tornare, nelle regioni del Sud.

Manovra - continuano le trattative tra Italia e Ue - Tensione M5s-Lega : Ma tra i gialloverdi sono ore di tensioni, musi lunghi e timori: ci si è spinti oltre ogni previsione, nelle "concessioni" all'Ue, ma nonostante ciò rischia di non bastare. La soluzione al problema di ...

Manovra - nuovi tagli in vista : tensione M5s-Lega : Proseguono le trattative nonostante le aperture del premier Conte, che ha offerto di tagliare il deficit dal 2,4 al 2,04%. La risposta del commissario Ue Moscovici è ancora negativa. Di Maio e Salvini esprimono "fiducia nel lavoro del premier". Tria rimane a Bruxelles finché non si arriverà a un accordo

Manovra - l'ira degli elettori su Lega e M5S : "Vi siete piegati all'Europa" : Non l'hanno presa bene. Per nulla. Gli elettori di Lega e Movimento Cinque Stelle si sentono "traditi" dai loro leader di riferimento per la decisione di far scendere il deficit dal 2,4% al 2,04%. Una mossa necessaria per evitare la procedura di infrazione ma evidentemente poco apprezzata da chi la considera una "calata di braghe".La retromarcia gialloverde sulla Manovra, presentata ieri da Conte a Juncker, sta andando di traverso ai due partiti ...

DIETRO LE QUINTE/ Deficit al 2 - 04% - la Manovra anti-Lega di Juncker e Conte : A Bruxelles si studia come "normalizzare" M5s e i lavori, con l'aiuto di Conte, sono a buon punto. Nel mirino c'è infatti Quota 100 e la Lega.

Manovra - bloccato per il momento il divieto agli sponsor legati alle scommesse : Il blocco degli sponsor legati alle scommesse per adesso non entrerà nella Manovra voluta del governo, il provvedimento è stato rinviato di sei mesi e mezzo Il mondo del calcio, e dello sport in generale, tira un sospiro di sollievo. Almeno fino alla fine di questo campionato. Avrà infatti sei mesi e mezzo di tempo in più per trovare una soluzione al blocco degli sponsor legati alle scommesse. Nella bozza dell’emendamento ...

Italiani filo-Ue e poco fiduciosi su Manovra. Teodori : 'Lega mangerà M5S' : Due Italiani su tre , il 64 per cento , secondo un sondaggio flash di Eurobarometro, pensano che appartenere all' Unione europea sia un fatto positivo per l'Italia. Una percentuale in aumento rispetto ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso Manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Manovra M5S-Lega - Tria : 'reddito e quota 100 costeranno meno del previsto - evitare procedura spetta a politica' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, sulle misure di quota 100 e reddito di cittadinanza, ha commentato la Manovra del governo M5S-Lega.

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia verso la Manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Manovra - Lega e M5s confermano quota 100 e reddito cittadinanza : Il tempo stringe dopo l'ultimatum dell'Ue all'Italia e una proposta del governo italiano per evitare la procedura d'infrazione Ue sulla Manovra ancora non c'e'. Un incontro a Palazzo Chigi tra Conte e ...

Sondaggi - nuovo calo M5S. Lega stabile. Dai giudizi sulla Manovra un segnale preoccupante per il governo : 'I Sondaggi? Lasciano il tempo che trovano', scriveva due giorni fa dal Centro America Alessandro Di Battista in un suo post su Facebook. Un tentativo di rincuorare il Movimento che, da una ...

Manovra - Lega e M5s insistono : quota 100e reddito di cittadinanza nei tempi previsti : Manovra, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, non allenta la pressione sull'Italia: "Servono impegni concreti e cifre se si vuole che cambi la nostra analisi. E Moscovici aggiunge: "Bisogna rispettare le regole e se una nuova proposta ci sarà, ne terremo conto".

