Manovra | Di Maio | Vale 30-33 miliardi | risorse fresche in economia

Manovra - Luigi Di Maio : “I soldi ci avanzano - ne abbiamo più di quelli che servono” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, spiega quali sono i calcoli per far quadrare i conti e permettere al governo di abbassare il deficit al 2,04% in legge di Bilancio. "Ci sono dei soldi che ci avanzano - spiega il ministro del Lavoro -. Dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che abbiamo previsto più soldi di quelli che servivano".Continua a leggere

Manovra - si tratta a oltranza. Di Maio : "Ci sono soldi che avanzano" : Bilaterale stamane tra Conte e la Merkel. Il vicepremier in tv: "Mettiamo risorse fresche nell'economia, più soldi da pensioni d'oro"

Di Maio : così troveremo i soldi per la Manovra : Roma, 14 dic., askanews, - Più soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dismissioni immobiliari e modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza. Per far tornare i conti con Bruxelles il vicepremier ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Manovra - Di Maio : 'Cambiano decimali ma non le misure fondamentali' : "Stiamo portando a casa una Manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza". Lo scrive su ...

Manovra - Renzi : “Governo di cialtroni - figuraccia di Salvini e Di Maio. Pd? Basta - non voglio polemiche. Vinca il migliore” : “Di Maio e Salvini hanno fatto una figuraccia. Ma ora dico all’Europa di accettare il deficit al 2,04% e non aprire la procedura d’infrazione”. Così il senatore del Pd, Matteo Renzi, nel giorno della presentazione del suo documentario Firenze secondo me che andrà in onda sabato sul Nove in prima serata. “Pd? Basta, diamoci una tregua. Non voglio entrare nelle polemiche e non me ne occupo. Ci sono i candidati alla ...

Manovra - Tria tratta ancora. Di Maio e Salvini : piena fiducia a Conte : Mostrare un governo compatto e una maggioranza coesa ha un indubbio peso nella trattativa con Bruxelles che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta conducendo in queste ore con la Commissione e ...

Manovra : Carfagna - Di Maio come Tsipras : ANSA, - ROMA, 13 DIC - "Sono ormai un ricordo sbiadito le immagini di Luigi Di Maio trionfante sul balcone di Palazzo Chigi, dal quale annunciava di aver convinto il suo ministro dell'economia a scrivere su carta "2,4 per cento". Il capo del M5S ha portato il governo italiano alla stessa umiliazione subita tre anni fa dalla Grecia, con Tsipras costretto a rimangiarsi le promesse ...

