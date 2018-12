Manovra | Conte | ' Mai pensato al 2 | 4% come sfida all' Europa'

Manovra - Conte : “Italia non ha cappello in mano. Il 2 - 4 non era un totem. Forse il maxiemendamento salta la commissione” : Trattativa con l’Europa e, sul fronte interno, misure rese note alla spicciolata. Prosegue in due direzioni il percorso di avvicinamento della legge di Bilancio al voto in Aula, previsto per martedì. Nel frattempo la commissione Bilancio del Senato continua a rinviare l’inizio dei lavori in attesa che si chiuda la trattativa a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte e la Commissione Ue che ha come obiettivo quello di scongiurare ...

Manovra - Conte da Bruxelles : 'Trattativa a oltranza con l'Ue' - : Il premier a margine del Consiglio Ue fa il punto sul negoziato per evitare la procedura d'infrazione. Definisce la legge di bilancio "ben costruita, ben meditata" e afferama che la decisione di ...

Manovra - Conte : l'Italia non ha cappello in mano. Merkel : fiduciosa su accordo : «l'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una Manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento...

Manovra - Conte : Non ho dovuto convincere Di Maio e Salvini : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte e Tria chiedono flessibilità su giustizia e dissesto : Sono in corso i negoziati con la Commissione Europea da ieri, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri ha confermato che si fermerà a Bruxelles a trattare finché non si arriverà ad un accordo. ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

Manovra : bilaterale Conte-Merkel. Di Maio : misure per 30-33 miliardi - nessuna tassa su auto : Che poi smorza i toni dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Dall'Italia sforzo consistente - dice il commissario - non vogliamo arrivare alla procedura e c'è l'intenzione ...

Manovra - proseguono le trattative con l'Ue. Bilaterale Conte-Merkel - : Il premier e i ministri dell'Economia e degli Esteri sono a Bruxelles per portare avanti il negoziato. Intanto, Luigi Di Maio sottolinea che le misure al centro della legge di bilancio non cambieranno: "Avevamo previsto più soldi ...

Manovra - Conte : "Ottima proposta a Ue" : 17.45 "Sono soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani". Così il premier Conte arrivando a Bruxelles nella sede del Consiglio in merito alle parole del commissario Ue Moscovici sulla proposta presentata dal governo. "Lavoriamo nell'interesse degli italiani e riteniamo che sia un'ottima proposta anche nell'interesse degli europei", aggiunge il presidente del Consigio. In ...

Manovra - Conte : "Soddisfatto della proposta fatta alla Ue" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha incontrato il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici nella sede della Commissione per trovare un'intesa sulla Manovra di bilancio 2019 e ...

Manovra - Conte : soddisfatto da proposta su tavolo Commissione : Bruxelles, 13 dic., askanews, - 'Sono soddisfatto della proposta che ho lasciato sul tavolo della Commissione. Noi non voltiamo le spalle agli italiani. Lavoriamo negli interessi degli italiani e ...

Fisco - finanza e lavoro : Confindustria Cuneo spiega i principali contenuti della Manovra : Martedì 18 dicembre, alle 15.30 , presso la sala Michele Ferrero di Confindustria a Cuneo , corso Dante 51, si svolgerà il seminario tecnico "Manovra di bilancio 2019. Prime osservazioni", rivolto a ...

Manovra - Conte non commenta le parole di Moscovici : “Fiducia nel negoziato”. E la maggioranza resta in silenzio : Giuseppe Conte non replica a Pierre Moscovici. I due vicepremier diffondono un comunicato stringato che conferma la fiducia al presidente del Consiglio, ma non aggiungono niente di più. E intanto la maggioranza rimane in silenzio. C’è un clima di gelo a Palazzo Chigi dopo che l’incontro con Jean-Claude Juncker a Bruxelles ha fatto scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla Manovra dal 2,4 per cento al 2,04. Lega e M5s sapevano ...

Conte più ottimista sull'intesa con la Ue. Tria a Bruxelles spiega la nuova Manovra : Da Palazzo Chigi non filtrano commenti ufficiali alle parole di Moscovici. Confermati i capisaldi della manovra: Reddito di cittadinanza e Quota cento per le pensioni -